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Это настоящая жизнь - возвращение к прекрасным пляжам Пхукета на престижном островном курорте. Этот 4-звездочный курорт на пляже Банг Тао в Чернгталае подходит для семей и предлагает широкий спектр развлечений для всех. Гости могут расслабиться с коктейлем, бездельничать в саду или расслабиться в спа-салоне. Для детей предлагается обширная детская программа. Также можно заняться дайвингом, сноркелингом, катанием на водных лыжах или просто бездельничать на нетронутом пляже. Пляж Банг Тао менее густонаселен и развит, чем другие районы, такие как Патонг, что делает его неизменным фаворитом среди осведомленных отдыхающих. Пляж Sunwing Bangtao (сертифицированный SHA) легко забронировать - просто введите даты своего путешествия в нашу форму безопасного онлайн-бронирования.