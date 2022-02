Pai Tan Villen - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

In idealer Lage auf halbem Weg zum berühmten Patong Beach und Phuket Town, umgeben vom warmen kristallblauen Wasser der Andamanensee, bietet das Pai Tan Villas einen hervorragenden Zugang zu vielen Sehenswürdigkeiten der Umgebung wie Phang Nga, Phi Phi Island, Krabi, Phra Theaw National Park, Phuket Aquarium und vieles mehr. Das Hotel mit stilvollem und elegantem Dekor bietet wunderschöne Wohneinheiten mit moderner Technologie und Annehmlichkeiten, um den Gästen einen wunderbaren Aufenthalt zu garantieren. Im hoteleigenen Restaurant können die Gäste köstliche Gerichte in einem eleganten Ambiente genießen, und die nahe gelegenen Restaurants bieten eine große Auswahl an Köstlichkeiten für die Gäste. Nach einem langen Sightseeing-Tag in der Stadt können die Gäste ein erfrischendes Bad nehmen oder im nahegelegenen Swimmingpool entspannen. Mit warmer, gemütlicher Gastfreundschaft und freundlichem Service ist das Pai Tan Villas wunderschön für die Erholung und Entspannung der Gäste gestaltet und ein ideales Reiseziel für alle Arten von Reisenden.

