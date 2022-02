Pai Tan Villa's - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your boekingsaanvragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Kamers All of the following packages include the required tests, and transport.

Pai Tan Villas is ideaal gelegen halverwege het beroemde Patong-strand en de stad Phuket, omgeven door het warme kristalblauwe water van de Andamanse Zee. Park, Phuket Aquarium en nog veel meer. Het hotel heeft een stijlvolle en elegante inrichting en beschikt over prachtige accommodatie-eenheden met alle moderne technologie en gemakken om de gasten een geweldige tijd te bezorgen. In het eigen restaurant kunnen gasten genieten van verrukkelijke gerechten in een elegante omgeving, en nabijgelegen restaurants bieden een breed scala aan delicatessen voor de gasten om van te smullen. Na een lange dag touren in de stad kunnen gasten een verfrissende duik nemen of ontspannen in het nabijgelegen zwembad. Met warme, gezellige gastvrijheid en vriendelijke service, is Pai Tan Villas prachtig ontworpen voor de rust en ontspanning van de gasten, en het is een ideale bestemming voor alle soorten reizigers.

TOON ALLE SANDBOX-HOTELS Doorzoek alle 190+ SANDBOX-hotels