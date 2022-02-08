Ле Меридиен Пхукет Бич Резорт - Phuket Sandbox Hotel

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Как и все другие отели этой престижной сети, Le Méridien Phuket Beach Resort предлагает непревзойденную роскошь наряду с лучшими номерами и гостиничными удобствами. Отель удобно расположен рядом с несколькими туристическими достопримечательностями, такими как пляж Патонг и парк аттракционов Phuket FantaSea. Уединенный пляж отеля идеально подходит для того, чтобы избежать переполненных пляжей и постоянных перебоев со стороны продавцов на пляже. Весь отель занимает территорию более 40 акров. Удобства на территории включают 10 ресторанов и баров, два больших бассейна, спа, центр открытий для детей и частную яхту «Born Free». Прежде чем отправиться на знакомство с Пхукетом, гости могут начать свой день с обильного завтрака "шведский стол" в отеле Pakarang. Роскошный и просторный отель Le Méridien Phuket Beach Resort предлагает развлечения для всей семьи.