Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.
This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.
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Отель Crest Resort & Pool Villas расположен на холме Патонг, в 10 минутах езды от самого известного района ночной жизни. Это идеальное место для знакомства с Пхукетом и его окрестностями. Отель находится не слишком далеко от центра города, и обычно дорога до аэропорта занимает около 45 минут. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города.
Предлагая гостям превосходные услуги и широкий спектр услуг, Crest Resort & Pool Villas стремится сделать ваше пребывание максимально комфортным. Этот отель предлагает множество удобств, чтобы удовлетворить даже самых взыскательных гостей.
Все номера оснащены продуманными удобствами, обеспечивающими непревзойденное чувство комфорта. В течение дня вы можете наслаждаться расслабляющей атмосферой, фитнес-центром, сауной, открытым бассейном и роскошным спа-салоном Prima. Crest Resort & Pool Villas идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Пхукет.
Счет
4.5/5
Отлично
На основе 3 отзывы
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4.2 Deluxe Room
Положительные
Отрицательные
- Еда была хорошей; персонал очень дружелюбный; Менеджер очень услужливый; Красивый отель с красивыми бассейнами
- Еда дорогая: 350 бат за жареный рис; далеко от центра города - 800 долларов за проезд в город из отеля, местное такси - 400 долларов; плохой напор воды; нет света в комнате в течение дня: приглушенный свет доступен только в ванных комнатах в течение дня. Не очень надежная инфраструктура; дверная ручка отвалилась, телефон не работал в первую ночь
Отель красивый, а еда вкусная; настройка очень приятная; Основные предметы первой необходимости отеля, такие как напор воды и электричество в номерах, использовались нерегулярно; Телефон прибытия в первую ночь не работал в номере; Еда вкусная, но очень дорогая: 350 батов за жареный рис. Вдали от города. Если вы хотите уединения, это хорошее место. Если вы хотите быть ближе к центру города и пляжу, не выбирайте этот отель. Тем не менее, персонал отеля и особенно менеджер были очень хорошими. Когда мой рейс был отменен из-за всплеска вируса Covid, менеджер организовал для меня транспортировку из Пхукета на автобусную станцию, чтобы отвезти меня домой в Чианграй.
4.8 Deluxe Pool Villa
Положительные
Отрицательные
- Приветливый и внимательный персонал
- разочарован тем, что некоторые гости не участвовали в программе SHA +
Персонал здесь был замечательным на протяжении всего нашего пребывания. Они были чрезвычайно полезны. Комната была просто идеальной. Еда была вкусная.
4.7 Deluxe Room
Положительные
Отрицательные
- Очень быстро отвечаю на мои вопросы до приезда
- Получили шаба очень быстро
- Хорошее понимание программы-песочницы
- Совместные и простые в организации тесты pcr
- Гибкость в запросах на изменения
- Очень приятный и дружелюбный персонал
Отель Crest был для меня лучшим выбором. Отличное расположение, с прекрасным видом, не слишком большие / немногочисленные номера придает отелю интимную атмосферу, очень знающий и дружелюбный персонал, отличный спа-центр, хороший тренажерный зал и потрясающий бассейн.
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