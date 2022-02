Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Отель Crest Resort & Pool Villas расположен на холме Патонг, в 10 минутах езды от самого известного района ночной жизни. Это идеальное место для знакомства с Пхукетом и его окрестностями. Отель находится не слишком далеко от центра города, и обычно дорога до аэропорта занимает около 45 минут. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Предлагая гостям превосходные услуги и широкий спектр услуг, Crest Resort & Pool Villas стремится сделать ваше пребывание максимально комфортным. Этот отель предлагает множество удобств, чтобы удовлетворить даже самых взыскательных гостей. Все номера оснащены продуманными удобствами, обеспечивающими непревзойденное чувство комфорта. В течение дня вы можете наслаждаться расслабляющей атмосферой, фитнес-центром, сауной, открытым бассейном и роскошным спа-салоном Prima. Crest Resort & Pool Villas идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Пхукет.

