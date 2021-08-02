PHUKET TEST & GO

Виллы Crest Resort And Pool - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.2
оценка с
1536
Обновление February 23, 2022
The Crest Resort And Pool Villas - Image 0
The Crest Resort And Pool Villas - Image 1
The Crest Resort And Pool Villas - Image 2
The Crest Resort And Pool Villas - Image 3
The Crest Resort And Pool Villas - Image 4
The Crest Resort And Pool Villas - Image 5
+36 фотографии
БЫСТРЫЙ ОТВЕТ
50% ДЕПОЗИТ
3 ОТЗЫВЫ

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Виллы Crest Resort And Pool в приоритетном порядке, и Виллы Crest Resort And Pool будет получать оплату напрямую от вас.

Отель Crest Resort & Pool Villas расположен на холме Патонг, в 10 минутах езды от самого известного района ночной жизни. Это идеальное место для знакомства с Пхукетом и его окрестностями. Отель находится не слишком далеко от центра города, и обычно дорога до аэропорта занимает около 45 минут. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города.

Предлагая гостям превосходные услуги и широкий спектр услуг, Crest Resort & Pool Villas стремится сделать ваше пребывание максимально комфортным. Этот отель предлагает множество удобств, чтобы удовлетворить даже самых взыскательных гостей.

Все номера оснащены продуманными удобствами, обеспечивающими непревзойденное чувство комфорта. В течение дня вы можете наслаждаться расслабляющей атмосферой, фитнес-центром, сауной, открытым бассейном и роскошным спа-салоном Prima. Crest Resort & Pool Villas идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Пхукет.

ПОКАЗАТЬ ВСЕ ОТЕЛИ SANDBOX
Искать среди всех 190+ отелей SANDBOX
Счет
4.5/5
Отлично
На основе 3 отзывы
Рейтинг
Отлично
2
Очень хороший
1
В среднем
0
Бедные
0
Ужасный
0
Если бы вы были гостем в Виллы Crest Resort And Pool , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ ДЛЯ Виллы Crest Resort And Pool
СМОТРЕТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫ

🇹🇭Lamduan Cielski

Проверено на 02/08/2021
Прибыл 09/07/2021
4.2 Deluxe Room
Положительные
  • Еда была хорошей; персонал очень дружелюбный; Менеджер очень услужливый; Красивый отель с красивыми бассейнами
Отрицательные
  • Еда дорогая: 350 бат за жареный рис; далеко от центра города - 800 долларов за проезд в город из отеля, местное такси - 400 долларов; плохой напор воды; нет света в комнате в течение дня: приглушенный свет доступен только в ванных комнатах в течение дня. Не очень надежная инфраструктура; дверная ручка отвалилась, телефон не работал в первую ночь

Отель красивый, а еда вкусная; настройка очень приятная; Основные предметы первой необходимости отеля, такие как напор воды и электричество в номерах, использовались нерегулярно; Телефон прибытия в первую ночь не работал в номере; Еда вкусная, но очень дорогая: 350 батов за жареный рис. Вдали от города. Если вы хотите уединения, это хорошее место. Если вы хотите быть ближе к центру города и пляжу, не выбирайте этот отель. Тем не менее, персонал отеля и особенно менеджер были очень хорошими. Когда мой рейс был отменен из-за всплеска вируса Covid, менеджер организовал для меня транспортировку из Пхукета на автобусную станцию, чтобы отвезти меня домой в Чианграй.

🇬🇧Toni Wagner

Проверено на 02/08/2021
Прибыл 03/07/2021
4.8 Deluxe Pool Villa
Положительные
  • Приветливый и внимательный персонал
Отрицательные
  • разочарован тем, что некоторые гости не участвовали в программе SHA +

Персонал здесь был замечательным на протяжении всего нашего пребывания. Они были чрезвычайно полезны. Комната была просто идеальной. Еда была вкусная.

🇳🇱Annemieke Rijke

Проверено на 01/08/2021
Прибыл 15/07/2021
4.7 Deluxe Room
Положительные
  • Очень быстро отвечаю на мои вопросы до приезда
  • Получили шаба очень быстро
  • Хорошее понимание программы-песочницы
  • Совместные и простые в организации тесты pcr
  • Гибкость в запросах на изменения
  • Очень приятный и дружелюбный персонал
Отрицательные
  • Никто

Отель Crest был для меня лучшим выбором. Отличное расположение, с прекрасным видом, не слишком большие / немногочисленные номера придает отелю интимную атмосферу, очень знающий и дружелюбный персонал, отличный спа-центр, хороший тренажерный зал и потрясающий бассейн.

Адрес / Карта

95 Muen-Ngern Rd, Pa Tong, Kathu District, Phuket 83150

Отели-партнеры

Отель Ashlee Hub Патонг
7.8
рейтинг с
1287 отзывы
Из ฿-1
Даблтри Хилтон Пхукет Бантай Резорт
8.5
рейтинг с
131 отзывы
Из ฿-1
Отель Clover Patong Phuket
8.8
рейтинг с
2576 отзывы
Из ฿-1
Отель Novotel Phuket Kamala Beach
8.4
рейтинг с
886 отзывы
Из ฿-1
SAii Laguna Phuket
8.8
рейтинг с
2617 отзывы
Из ฿-1
Hilton Garden Inn Phuket Bang Tao
7.6
рейтинг с
1 отзывы
Из ฿-1
Pullman Phuket Panwa Beach Resort 4 звезд
8.5
рейтинг с
1522 отзывы
Из ฿-1

Популярные фильтры

Ближайшие отели Test & Go

Абсолют Твин Сэндс Резорт и Спа
6.9
рейтинг с
5 отзывы
Из ฿-1
Амари Пхукет
8.9
рейтинг с
1962 отзывы
Из ฿-1
Отель Seaview Patong
7.8
рейтинг с
640 отзывы
Из ฿-1
Городской курорт Fishermen’s Harbour
8
рейтинг с
536 отзывы
Из ฿-1
Си Перл Бич Резорт
8.8
рейтинг с
1 отзывы
Из ฿-1
Рамабурин Резорт
8.1
рейтинг с
715 отзывы
Из ฿-1
Патонг Мерлин Отель
7.9
рейтинг с
541 отзывы
Из ฿-1
Холидей Инн Резорт Пхукет
8.7
рейтинг с
2348 отзывы
Из ฿-1
 
TAT
AQ.in.th is an approved Online Travel Agent for Thailand.
TAT License 11/10602
IATA
ASQ Thailand
Certificate of Entry (COE)
Thailand Covid Insurance
Thailand Entry Requirements
Thailand Pass
Thailand Pass Rejected
Thailand Test & Go
Thailand Blue Zones
Thailand ESim
EN
TH
DE
NL
FR
KO
JA
ZH-CN
RU