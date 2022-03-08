PHUKET TEST & GO

Sugar Marina Resort - Art - Пляж Карон - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.4
оценка с
3074
Обновление March 8, 2022
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Этот отель расположен на пляже Карон, в тихом месте с легким доступом к оживленным ночным клубам более оживленного Патонга. Расположенный всего в шести километрах от Патонга, гости могут отдохнуть в более тихой части острова и при этом насладиться ночной жизнью этого оживленного города. Курортный отель Sugar Marina - Art - Karon Beach находится всего в часе езды от аэропорта и в 10 минутах езды от пляжа Ката. Помимо удобного расположения, отель также предоставляет парковку для автомобилей. Терраса для загара - это популярное место, где гости могут насладиться напитками, любуясь захватывающим закатом.

Каждый номер оснащен множеством современных удобств и спортивным современным декором с лаконичным и стильным оформлением. На территории отеля есть фитнес-центр и бассейн. Wi-Fi предоставляется во всех номерах, а также в зонах общественного пользования. Курортный отель Sugar Marina - Art - Karon Beach с удобным расположением и превосходными удобствами, несомненно, является идеальной базой для отдыха и знакомства с ночной жизнью Патонга.

Примечание:

  1. В стоимость не входит тест на Covid (RT-PCR) в день 0/6/13 на общую сумму 8000 бат на человека.
  2. Тест на Covid (RT-PCR) будет проводиться в ближайшем тест-центре, без учета комиссии за перевод.
  3. 100% залог необходим для выдачи сертификата SHABA для дальнейшей обработки сертификата о въезде. Этот депозит возвращается, если COE не прошел.
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Адрес / Карта

542/1 Patak Road, Karon, Phuket, Thailand, 83100

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