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Этот отель расположен на пляже Карон, в тихом месте с легким доступом к оживленным ночным клубам более оживленного Патонга. Расположенный всего в шести километрах от Патонга, гости могут отдохнуть в более тихой части острова и при этом насладиться ночной жизнью этого оживленного города. Курортный отель Sugar Marina - Art - Karon Beach находится всего в часе езды от аэропорта и в 10 минутах езды от пляжа Ката. Помимо удобного расположения, отель также предоставляет парковку для автомобилей. Терраса для загара - это популярное место, где гости могут насладиться напитками, любуясь захватывающим закатом.
Каждый номер оснащен множеством современных удобств и спортивным современным декором с лаконичным и стильным оформлением. На территории отеля есть фитнес-центр и бассейн. Wi-Fi предоставляется во всех номерах, а также в зонах общественного пользования. Курортный отель Sugar Marina - Art - Karon Beach с удобным расположением и превосходными удобствами, несомненно, является идеальной базой для отдыха и знакомства с ночной жизнью Патонга.
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