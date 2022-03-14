PHUKET TEST & GO

ON Hotel Пхукет - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
7.3
оценка с
553
Обновление March 14, 2022
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ON Hotel Phuket is no longer operating as an SANDBOX.

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Удобно расположенный в Карон, ON Hotel Phuket является идеальной отправной точкой для экскурсий в Пхукет. Всего в 50 км от этого 3-звездочного отеля можно легко добраться из аэропорта. Для осмотра достопримечательностей и местных достопримечательностей не нужно далеко ходить, так как отель находится в непосредственной близости от храма Ват Суванкирикет, пляжа Карон и стадиона памяти принцессы матерей. В ON Hotel Phuket делается все возможное, чтобы гости чувствовали себя комфортно. Для этого отель предоставляет лучшие услуги и удобства. Для комфорта и удобства гостей, отель предлагает круглосуточное обслуживание номеров, бесплатный Wi-Fi во всех номерах, круглосуточную стойку регистрации, экспресс-регистрацию заезда / выезда, камеру хранения багажа. Атмосфера ON Hotel Phuket отражена в каждом номере. телевизор с плоским экраном, бесплатный приветственный напиток, постельное белье, зеркало, полотенца - вот лишь некоторые из удобств, которые доступны на всей территории отеля. Отель предлагает прекрасные возможности для отдыха, такие как спа, массаж, чтобы сделать ваше пребывание поистине незабываемым. ON Hotel Phuket идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Пхукет.

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Адрес / Карта

643 Patak Road Karon Beach Phuket, Karon, Phuket, Thailand, 83130

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