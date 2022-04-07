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Этот курорт, расположенный всего в нескольких минутах от пляжа Карон и всех прилегающих к нему баров, ресторанов и других ночных клубов, предлагает полный спектр впечатлений от Пхукета. На территории есть три бассейна для тех, кто не любит песок и толпу. Персонал очень услужливый и вежливый и каждую ночь устраивает барбекю у бассейна. Прекрасные виды, водные виды спорта и качественное времяпрепровождение на пляже - вот лишь некоторые из способов провести время в отеле Best Western Phuket Ocean Resort (сертифицированный SHA). Чтобы забронировать номер в отеле Best Western Phuket Ocean Resort (сертифицированный SHA +), введите даты путешествия и нажмите кнопку безопасной онлайн-формы.