PHUKET TEST & GO

Бест Вестерн Пхукет Оушен Резорт - Phuket Test & Go Hotel

Phuket
8.3
оценка с
541
Обновление April 7, 2022
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Этот курорт, расположенный всего в нескольких минутах от пляжа Карон и всех прилегающих к нему баров, ресторанов и других ночных клубов, предлагает полный спектр впечатлений от Пхукета. На территории есть три бассейна для тех, кто не любит песок и толпу. Персонал очень услужливый и вежливый и каждую ночь устраивает барбекю у бассейна. Прекрасные виды, водные виды спорта и качественное времяпрепровождение на пляже - вот лишь некоторые из способов провести время в отеле Best Western Phuket Ocean Resort (сертифицированный SHA). Чтобы забронировать номер в отеле Best Western Phuket Ocean Resort (сертифицированный SHA +), введите даты путешествия и нажмите кнопку безопасной онлайн-формы.

Удобства / Особенности

  • Лобби с кондиционером
  • 24 часа приема
  • 1 Ресторан
  • 3 плавательных бассейна
  • 1 детский бассейн
  • Бар у бассейна
  • Лобби-бар
  • Обслуживание номеров
  • Фитнес-зал
  • Гладильная установка
  • Wi-Fi на всей территории (бесплатно)
  • Бесплатный кофе в лобби (круглосуточно)
  • Лифт
  • Обмен валюты
  • Камера хранения
  • Прачечная самообслуживания
  • Прачечная
  • Экскурсионные и туристические услуги
  • Служба такси
  • Прокат автомобилей
  • Парковка
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Адрес / Карта

562 Patak Road, Karon Beach, Karon, Phuket, Thailand, 83100

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