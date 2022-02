Пасифик Клуб Резорт - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire. Этот отель получил недавних запросов на бронирование: 12 торопиться!

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Пасифик Клуб Резорт в приоритетном порядке, и Пасифик Клуб Резорт будет получать оплату напрямую от вас.

Hotel Refund Policy Please Note: Hotel Room Bookings are ONLY charged when you check out and there is No Deposit Required. You simply pay for your room charges at time of checkout. We will give you Concierge Service to obtain the documentation necessary for the Thailand Pass Test N Go, But, The government imposed costs of PCR testing and SHA+ Taxi transfer from airport to hotel are not refundable (and you book them yourself). Therefore we can only offer free cancellation for services we provide (Room & Food Beverage charges).

Максимум 2 Adults Executive Deluxe w/BFast 33 m² ฿15,000 - 7 Day Sandbox ฿12,200 - 5 Day Test & Go ฿8,700 - 4 Day Test & Go ฿8,000 - 2 Day Test & Go ฿4,500 - 1st Day Test & Go ฿4,500 - 5th Day Test & Go

Максимум 2 Adults Executive Sea View w/Bfast - King Bed 35 m² ฿17,100 - 7 Day Sandbox ฿13,700 - 5 Day Test & Go ฿9,900 - 4 Day Test & Go ฿8,600 - 2 Day Test & Go ฿4,800 - 1st Day Test & Go ฿4,800 - 5th Day Test & Go

Максимум 2 Adults, 1 Child, 1 Infant Studio Suite Sea View w/BFast 50 m² ฿25,500 - 7 Day Sandbox ฿29,700 - 5 Day Test & Go ฿14,700 - 4 Day Test & Go ฿11,000 - 2 Day Test & Go ฿6,000 - 1st Day Test & Go ฿6,000 - 5th Day Test & Go

Максимум 2 Adults, 1 Child, 1 Infant 1 Bdrm Suite w/BFast 80 m² ฿29,000 - 7 Day Sandbox ฿22,200 - 5 Day Test & Go ฿16,700 - 4 Day Test & Go ฿12,000 - 2 Day Test & Go ฿6,500 - 1st Day Test & Go ฿6,500 - 5th Day Test & Go

Максимум 4 Adults, 2 Children, 1 Infant 2 Bdrm Suite Sea View w/BFast 110 m² ฿33,900 - 7 Day Sandbox ฿25,700 - 5 Day Test & Go

ДУМАЙТЕ ПО-другому - ДУМАЙТЕ Pacific Club Resort ЭТИ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Wellness and Chill Resort

Экстремальная конфиденциальность с 32 комнатами в нашем отеле площадью 70 000 кв. Футов

SkyPool 360 градусов вид на океан

Превосходное обслуживание завтрака и еды, ключевые слова для завтрака: домашние джемы из свежих фруктов, копченый лосось, полный выбор сыров, яйца Бенедикт, домашний норвежский хлеб с семенами, салат из киноа, семена чиа и особые пожелания от наших Тайский - Интернациональный - Кухня из морепродуктов и растений. 3 повара готовы приготовить практически все, что вы захотите.

Уединенное, но центральное расположение в 10 минутах ходьбы от пляжа / города - Вид на океан

Консьерж = Получите все, что захотите Сервис с УЛЫБКОЙ !!! Мы с нетерпением ждем возможности служить вам. Обратите внимание: ставки, указанные на этом сайте, действительны только до 20 декабря 2021 года. Сайт новый и не имеет функции установки периодов ставок, как на обычных онлайн-сайтах. Пожалуйста, запросите котировки после 20 декабря 2021 года. Доступно ограниченное количество единиц для длительного проживания и ставок.

Удобства / Особенности ✓ FREE CANCELLATION (except for prepaid costs associated with government regulations)

✓ FREE DATE CHANGES

✓ ONLINE PCR Swab Registration

✓ Ocean & Mountain view SkyPool (mini olympic length shape pool)

✓ Saneha Garden Cafe’

✓ Air Conditioned Rooms

✓ Extreme Wifi- Ubiquiti Network complimentary throughout the resort (Complimentary)

✓ Android TV w/ complimentary IPTV and ON Demand (Complimentary)

✓ Ayurvedic Herbal Steam Sauna (Complimentary)

✓ Heated Hydrotherapy Pool (Complimentary)

✓ Full Services - We never closed thru the pandemic

✓ Microwave every room

✓ Full Size Refrigerator Freezer every room

✓ 5 star bedding

Счет 4.5 /5 Отлично На основе 2 отзывы Рейтинг 1 Отлично 1 Очень хороший 0 В среднем 0 Бедные 0 Ужасный Пасифик Клуб Резорт , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв. ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ ДЛЯ Пасифик Клуб Резорт СМОТРЕТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫ Если бы вы были гостем в, то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв. 🇪🇸 Pedro Sanjuan Secchiutti Прибыл 04/02/2022 4.3 Executive Deluxe w/BFast Положительные Free cancellation service

Friendly staff, family type atmosphere

Price with breakfast was a good deal for the 7 day Sandbox

Kitchen available if you choose to cook your own food. Отрицательные A bit far to walk from beachfront, especially return up the hill. But I already knew this and is no big deal I would like to thank them for supporting the 7 day Sandbox program with a very competitive deal. Most important the free cancellation policy was decisive for my booking, due to the uncertainty surrounding the subsequent Thailand Pass approval with it´s changing conditions. Also, my room and the Hotel were exactly as the images on the site show. No makeup here. 🇹🇷 Sahin Ibis Прибыл 27/01/2022 4.8 Executive Deluxe w/BFast Положительные Great service

Roof top pool

Great price Отрицательные Kind of far from the beach I had an amazing stay. The rooms are nice and have balconies with a view. The hotel is nicely decorated and well thought out. It’s a hidden gem.