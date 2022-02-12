PHUKET TEST & GO

Пасифик Клуб Резорт - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.6
оценка с
397
Обновление February 24, 2022
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Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

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Hotel Refund Policy

Please Note: Hotel Room Bookings are ONLY charged when you check out and there is No Deposit Required. You simply pay for your room charges at time of checkout. We will give you Concierge Service to obtain the documentation necessary for the Thailand Pass Test N Go, But, The government imposed costs of PCR testing and SHA+ Taxi transfer from airport to hotel are not refundable (and you book them yourself). Therefore we can only offer free cancellation for services we provide (Room & Food Beverage charges).

Номера

All of the following packages include the required tests, and transport.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯНАЖМИТЕ ЗАПРОС, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ
Максимум 2 Adults
Executive Deluxe w/BFast 33
฿15,000 - 7 Day Sandbox
฿12,200 - 5 Day Test & Go
฿8,700 - 4 Day Test & Go
฿8,000 - 2 Day Test & Go
฿4,500 - 1st Day Test & Go
฿4,500 - 5th Day Test & Go
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BOOKMARK

Функции

  • Балкон
  • Кофе-машина
  • Кабель HDMI
  • Интернет - Wi-Fi
  • СВЧ
  • Netflix
  • Вегетарианские блюда
  • Рабочая среда
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯНАЖМИТЕ ЗАПРОС, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ
Максимум 2 Adults
Executive Sea View w/Bfast - King Bed 35
฿17,100 - 7 Day Sandbox
฿13,700 - 5 Day Test & Go
฿9,900 - 4 Day Test & Go
฿8,600 - 2 Day Test & Go
฿4,800 - 1st Day Test & Go
฿4,800 - 5th Day Test & Go
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БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА)
BOOKMARK

Функции

  • Балкон
  • Кабель HDMI
  • Международные каналы
  • Интернет - Wi-Fi
  • СВЧ
  • Netflix
  • Вегетарианские блюда
  • Рабочая среда
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯНАЖМИТЕ ЗАПРОС, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ
Максимум 2 Adults, 1 Child, 1 Infant
Studio Suite Sea View w/BFast 50
฿25,500 - 7 Day Sandbox
฿29,700 - 5 Day Test & Go
฿14,700 - 4 Day Test & Go
฿11,000 - 2 Day Test & Go
฿6,000 - 1st Day Test & Go
฿6,000 - 5th Day Test & Go
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БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА)
BOOKMARK

Функции

  • Балкон
  • Кабель HDMI
  • Международные каналы
  • Интернет - Wi-Fi
  • Гостинная
  • СВЧ
  • Netflix
  • Вегетарианские блюда
  • Рабочая среда
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯНАЖМИТЕ ЗАПРОС, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ
Максимум 2 Adults, 1 Child, 1 Infant
1 Bdrm Suite w/BFast 80
฿29,000 - 7 Day Sandbox
฿22,200 - 5 Day Test & Go
฿16,700 - 4 Day Test & Go
฿12,000 - 2 Day Test & Go
฿6,500 - 1st Day Test & Go
฿6,500 - 5th Day Test & Go
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БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА)
BOOKMARK

Функции

  • Балкон
  • Ванна
  • Кабель HDMI
  • Международные каналы
  • Интернет - Wi-Fi
  • Кухня
  • Гостинная
  • СВЧ
  • Netflix
  • Вегетарианские блюда
  • Рабочая среда
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯНАЖМИТЕ ЗАПРОС, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ
Максимум 4 Adults, 2 Children, 1 Infant
2 Bdrm Suite Sea View w/BFast 110
฿33,900 - 7 Day Sandbox
฿25,700 - 5 Day Test & Go
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БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА)
BOOKMARK

Функции

  • Балкон
  • Ванна
  • Семейные люксы
  • Кабель HDMI
  • Международные каналы
  • Интернет - Wi-Fi
  • Кухня
  • Гостинная
  • СВЧ
  • Netflix
  • Вегетарианские блюда
  • Рабочая среда

ДУМАЙТЕ ПО-другому - ДУМАЙТЕ Pacific Club Resort

  • ЭТИ КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Wellness and Chill Resort
  • Экстремальная конфиденциальность с 32 комнатами в нашем отеле площадью 70 000 кв. Футов
  • SkyPool 360 градусов вид на океан
  • Превосходное обслуживание завтрака и еды, ключевые слова для завтрака: домашние джемы из свежих фруктов, копченый лосось, полный выбор сыров, яйца Бенедикт, домашний норвежский хлеб с семенами, салат из киноа, семена чиа и особые пожелания от наших Тайский - Интернациональный - Кухня из морепродуктов и растений. 3 повара готовы приготовить практически все, что вы захотите.
  • Уединенное, но центральное расположение в 10 минутах ходьбы от пляжа / города - Вид на океан
  • Консьерж = Получите все, что захотите

Сервис с УЛЫБКОЙ !!!

Мы с нетерпением ждем возможности служить вам.

Обратите внимание: ставки, указанные на этом сайте, действительны только до 20 декабря 2021 года. Сайт новый и не имеет функции установки периодов ставок, как на обычных онлайн-сайтах. Пожалуйста, запросите котировки после 20 декабря 2021 года.

Доступно ограниченное количество единиц для длительного проживания и ставок.

Удобства / Особенности

  • ✓ FREE CANCELLATION (except for prepaid costs associated with government regulations)
  • ✓ FREE DATE CHANGES
  • ✓ ONLINE PCR Swab Registration
  • ✓ Ocean & Mountain view SkyPool (mini olympic length shape pool)
  • ✓ Saneha Garden Cafe’
  • ✓ Air Conditioned Rooms
  • ✓ Extreme Wifi- Ubiquiti Network complimentary throughout the resort (Complimentary)
  • ✓ Android TV w/ complimentary IPTV and ON Demand (Complimentary)
  • ✓ Ayurvedic Herbal Steam Sauna (Complimentary)
  • ✓ Heated Hydrotherapy Pool (Complimentary)
  • ✓ Full Services - We never closed thru the pandemic
  • ✓ Microwave every room
  • ✓ Full Size Refrigerator Freezer every room
  • ✓ 5 star bedding
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Счет
4.5/5
Отлично
На основе 2 отзывы
Рейтинг
Отлично
1
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1
В среднем
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🇪🇸Pedro Sanjuan Secchiutti

Проверено на 12/02/2022
Прибыл 04/02/2022
4.3 Executive Deluxe w/BFast
Положительные
  • Free cancellation service
  • Friendly staff, family type atmosphere
  • Price with breakfast was a good deal for the 7 day Sandbox
  • Kitchen available if you choose to cook your own food.
Отрицательные
  • A bit far to walk from beachfront, especially return up the hill. But I already knew this and is no big deal

I would like to thank them for supporting the 7 day Sandbox program with a very competitive deal. Most important the free cancellation policy was decisive for my booking, due to the uncertainty surrounding the subsequent Thailand Pass approval with it´s changing conditions. Also, my room and the Hotel were exactly as the images on the site show. No makeup here.

🇹🇷Sahin Ibis

Проверено на 05/02/2022
Прибыл 27/01/2022
4.8 Executive Deluxe w/BFast
Положительные
  • Great service
  • Roof top pool
  • Great price
Отрицательные
  • Kind of far from the beach

I had an amazing stay. The rooms are nice and have balconies with a view. The hotel is nicely decorated and well thought out. It’s a hidden gem.

Изображения меню еды

Адрес / Карта

16 Patak Soi 24 Road, Karon, Phuket, Thailand, 83100

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