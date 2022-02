เลอ เมอริเดียน ภูเก็ต บีช รีสอร์ท - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

เช่นเดียวกับโรงแรมอื่นๆ ในเครือที่มีชื่อเสียงแห่งนี้ เลอ เมอริเดียน ภูเก็ต บีช รีสอร์ท มอบความหรูหราที่ไม่มีใครเทียบได้ พร้อมด้วยห้องพักและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ดีที่สุด ทำเลที่ตั้งสะดวกใกล้จุดท่องเที่ยวหลายแห่ง เช่น หาดป่าตอง และภูเก็ตแฟนตาซี ชายหาดอันเงียบสงบของโรงแรมเหมาะสำหรับการหลีกเลี่ยงชายหาดที่มีผู้คนหนาแน่น และการหยุดชะงักของผู้ขายชายหาดอย่างต่อเนื่อง และทั่วทั้งโรงแรมมีพื้นที่กว่า 40 เอเคอร์ สิ่งอำนวยความสะดวกในสถานที่ ได้แก่ ร้านอาหารและบาร์ 10 แห่ง สระว่ายน้ำขนาดใหญ่ 2 สระ สปา ศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็ก และเรือยอทช์ส่วนตัว 'Born Free' ผู้เข้าพักสามารถเริ่มต้นวันใหม่ด้วยบุฟเฟ่ต์อาหารเช้ามื้อใหญ่ที่ปะการังก่อนออกไปสำรวจภูเก็ต เลอ เมอริเดียน ภูเก็ต บีช รีสอร์ท เป็นที่พักหรูหราและกว้างขวาง มีกิจกรรมสำหรับทั้งครอบครัว

