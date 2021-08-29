PHUKET TEST & GO

Гранд Меркюр Пхукет Патонг - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.4
оценка с
1011
Обновление February 8, 2022
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1 REVIEW

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Гранд Меркюр Пхукет Патонг в приоритетном порядке, и Гранд Меркюр Пхукет Патонг будет получать оплату напрямую от вас.

Удобно расположенный в Пхукет, Grand Mercure Phuket Patong является прекрасной отправной точкой для изучения этого оживленного города. Отель расположен всего в 1 км от центра города, поэтому гости могут легко добраться до городских достопримечательностей и развлечений. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Воспользуйтесь множеством непревзойденных услуг и удобств этого отеля на Пхукете. Отель предлагает доступ к широкому спектру услуг, включая круглосуточное обслуживание номеров, бесплатный Wi-Fi во всех номерах, круглосуточную охрану, круглосуточный магазин, ежедневную уборку. 314 номеров, расположенных на 7 этажах, обеспечивают теплый и приятный дом вдали от дома. В некоторых номерах можно найти такие современные удобства, как ЖК-телевизор / плазменный экран, отдельная гостиная, беспроводной доступ в Интернет, частный бассейн, беспроводной доступ в Интернет (бесплатный). Фитнес-центр отеля, открытый бассейн, спа, массаж и солярий - идеальные места, чтобы расслабиться и расслабиться после напряженного дня. Grand Mercure Phuket Patong идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Пхукете.

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Счет
4.5/5
Отлично
На основе 1 рассмотрение
Рейтинг
Отлично
1
Очень хороший
0
В среднем
0
Бедные
0
Ужасный
0
Если бы вы были гостем в Гранд Меркюр Пхукет Патонг , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
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🇹🇭Supatra

Проверено на 29/08/2021
Прибыл 20/08/2021
4.5 Superior Room with King Bed
Положительные     
  • Room is amazing and the bed is so comfortable
Отрицательные
  • I can’t think of anything

The hotel is fit to accommodate guests during COVID. All staff is very helpful and is friendly. I absolutely enjoy my time here.

Адрес / Карта

1 Soi Rat-U-Thit 200 Pi 2, Patong, Phuket, Thailand, 83150

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