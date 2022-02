Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Гранд Меркюр Пхукет Патонг в приоритетном порядке, и Гранд Меркюр Пхукет Патонг будет получать оплату напрямую от вас.

Удобно расположенный в Пхукет, Grand Mercure Phuket Patong является прекрасной отправной точкой для изучения этого оживленного города. Отель расположен всего в 1 км от центра города, поэтому гости могут легко добраться до городских достопримечательностей и развлечений. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Воспользуйтесь множеством непревзойденных услуг и удобств этого отеля на Пхукете. Отель предлагает доступ к широкому спектру услуг, включая круглосуточное обслуживание номеров, бесплатный Wi-Fi во всех номерах, круглосуточную охрану, круглосуточный магазин, ежедневную уборку. 314 номеров, расположенных на 7 этажах, обеспечивают теплый и приятный дом вдали от дома. В некоторых номерах можно найти такие современные удобства, как ЖК-телевизор / плазменный экран, отдельная гостиная, беспроводной доступ в Интернет, частный бассейн, беспроводной доступ в Интернет (бесплатный). Фитнес-центр отеля, открытый бассейн, спа, массаж и солярий - идеальные места, чтобы расслабиться и расслабиться после напряженного дня. Grand Mercure Phuket Patong идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Пхукете.

