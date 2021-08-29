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Удобно расположенный в Пхукет, Grand Mercure Phuket Patong является прекрасной отправной точкой для изучения этого оживленного города. Отель расположен всего в 1 км от центра города, поэтому гости могут легко добраться до городских достопримечательностей и развлечений. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Воспользуйтесь множеством непревзойденных услуг и удобств этого отеля на Пхукете. Отель предлагает доступ к широкому спектру услуг, включая круглосуточное обслуживание номеров, бесплатный Wi-Fi во всех номерах, круглосуточную охрану, круглосуточный магазин, ежедневную уборку. 314 номеров, расположенных на 7 этажах, обеспечивают теплый и приятный дом вдали от дома. В некоторых номерах можно найти такие современные удобства, как ЖК-телевизор / плазменный экран, отдельная гостиная, беспроводной доступ в Интернет, частный бассейн, беспроводной доступ в Интернет (бесплатный). Фитнес-центр отеля, открытый бассейн, спа, массаж и солярий - идеальные места, чтобы расслабиться и расслабиться после напряженного дня. Grand Mercure Phuket Patong идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Пхукете.