PHUKET TEST & GO

Рамабурин Резорт - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.1
оценка с
715
Обновление February 9, 2022
Ramaburin Resort - Image 0
Ramaburin Resort - Image 1
Ramaburin Resort - Image 2
Ramaburin Resort - Image 3
Ramaburin Resort - Image 4
Ramaburin Resort - Image 5
+16 фотографии
БЫСТРЫЙ ОТВЕТ
100% ДЕПОЗИТ

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Рамабурин Резорт в приоритетном порядке, и Рамабурин Резорт будет получать оплату напрямую от вас.

Ramaburin Resort, расположенный в Патонге, является идеальным местом для знакомства с Пхукетом и его окрестностями. Этот 3,5-звездочный отель удобно расположен в 10 км от центра города. От него можно добраться до основных достопримечательностей города. Этот современный отель находится в непосредственной близости от популярных городских достопримечательностей, таких как Malin Plaza Patong, John International Tailor, Train Thai Boxing. Ramaburin Resort предлагает безупречное обслуживание и все необходимые удобства для хорошего отдыха. Круглосуточное обслуживание номеров, бесплатный Wi-Fi во всех номерах, ежедневная уборка, услуги такси, доступ для инвалидных колясок - вот лишь некоторые из удобств, которые выделяют Ramaburin Resort среди других отелей города. Ramaburin Resort предлагает 68 спален. Все они со вкусом меблированы, многие из них даже оснащены такими удобствами, как телевизор с плоским экраном, беспроводной доступ в Интернет, бесплатный беспроводной доступ в Интернет, номера для некурящих, кондиционер. Отель предлагает множество уникальных возможностей для отдыха, таких как поле для гольфа (в пределах 3 км), открытый бассейн, бассейн (детский), сад, водные виды спорта (моторизованный). Ramaburin Resort идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Пхукет.

ПОКАЗАТЬ ВСЕ ОТЕЛИ SANDBOX
Искать среди всех 190+ отелей SANDBOX
Счет
0.0/5
Без рейтинга
На основе 0 отзывы
Рейтинг
Отлично
0
Очень хороший
0
В среднем
0
Бедные
0
Ужасный
0
Если бы вы были гостем в Рамабурин Резорт , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ ДЛЯ Рамабурин Резорт
СМОТРЕТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫ

Адрес / Карта

5/11 Prachanuchao Rd., Patong, Phuket, Thailand, 83150

Отели-партнеры

Отель Ashlee Hub Патонг
7.8
рейтинг с
1287 отзывы
Из ฿-1
Даблтри Хилтон Пхукет Бантай Резорт
8.5
рейтинг с
131 отзывы
Из ฿-1
Отель Clover Patong Phuket
8.8
рейтинг с
2576 отзывы
Из ฿-1
Отель Novotel Phuket Kamala Beach
8.4
рейтинг с
886 отзывы
Из ฿-1
Hilton Garden Inn Phuket Bang Tao
7.6
рейтинг с
1 отзывы
Из ฿-1
SAii Laguna Phuket
8.8
рейтинг с
2617 отзывы
Из ฿-1
Pullman Phuket Panwa Beach Resort 4 звезд
8.5
рейтинг с
1522 отзывы
Из ฿-1

Популярные фильтры

Ближайшие отели Test & Go

Paripas Patong Resort 4 звезд
8.3
рейтинг с
1882 отзывы
Из ฿-1
Deevana Plaza Hotel Phuket Патонг
8.4
рейтинг с
915 отзывы
Из ฿-1
Патонг Мерлин Отель
7.9
рейтинг с
541 отзывы
Из ฿-1
The ASHLEE Heights Patong Hotel & Suites
7.7
рейтинг с
1541 отзывы
Из ฿-1
Си Перл Бич Резорт
8.8
рейтинг с
1 отзывы
Из ฿-1
Городской курорт Fishermen’s Harbour
8
рейтинг с
536 отзывы
Из ฿-1
Холидей Инн Резорт Пхукет
8.7
рейтинг с
2348 отзывы
Из ฿-1
 
TAT
AQ.in.th is an approved Online Travel Agent for Thailand.
TAT License 11/10602
IATA
ASQ Thailand
Certificate of Entry (COE)
Thailand Covid Insurance
Thailand Entry Requirements
Thailand Pass
Thailand Pass Rejected
Thailand Test & Go
Thailand Blue Zones
Thailand ESim
EN
TH
DE
NL
FR
KO
JA
ZH-CN
RU