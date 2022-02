Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Ramaburin Resort, расположенный в Патонге, является идеальным местом для знакомства с Пхукетом и его окрестностями. Этот 3,5-звездочный отель удобно расположен в 10 км от центра города. От него можно добраться до основных достопримечательностей города. Этот современный отель находится в непосредственной близости от популярных городских достопримечательностей, таких как Malin Plaza Patong, John International Tailor, Train Thai Boxing. Ramaburin Resort предлагает безупречное обслуживание и все необходимые удобства для хорошего отдыха. Круглосуточное обслуживание номеров, бесплатный Wi-Fi во всех номерах, ежедневная уборка, услуги такси, доступ для инвалидных колясок - вот лишь некоторые из удобств, которые выделяют Ramaburin Resort среди других отелей города. Ramaburin Resort предлагает 68 спален. Все они со вкусом меблированы, многие из них даже оснащены такими удобствами, как телевизор с плоским экраном, беспроводной доступ в Интернет, бесплатный беспроводной доступ в Интернет, номера для некурящих, кондиционер. Отель предлагает множество уникальных возможностей для отдыха, таких как поле для гольфа (в пределах 3 км), открытый бассейн, бассейн (детский), сад, водные виды спорта (моторизованный). Ramaburin Resort идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Пхукет.

