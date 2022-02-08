PHUKET TEST & GO

Deevana Plaza Hotel Phuket Патонг - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.4
оценка с
915
Обновление February 8, 2022
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Предлагая качественное жилье в районе Пхукета, его ночными клубами, магазинами и пляжами, Deevana Plaza Hotel Phuket Patong пользуется популярностью как у деловых путешественников, так и у туристов. Отель расположен всего в 10,1 км от центра города, поэтому гости могут легко добраться до городских достопримечательностей и развлечений. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Deevana Plaza Hotel Phuket Patong также предлагает множество удобств, чтобы сделать ваше пребывание на Пхукете еще более приятным. Среди множества услуг доступных в отеле, есть бесплатный Wi-Fi в номерах, круглосуточная охрана, ежедневная уборка, магазин подарков / сувениров, услуги такси. Номера в отелях были тщательно обставлены с учетом высочайшего уровня комфорта и удобства. В некоторых номерах есть телевизор с плоским экраном, телефон в ванной комнате, отдельная гостиная, беспроводной интернет, беспроводной интернет (бесплатный). Если вы энтузиаст фитнеса или просто ищете способ расслабиться после тяжелого дня, вам будут предложены первоклассные возможности для отдыха, такие как фитнес-центр, открытый бассейн, спа, детский клуб, бассейн (детский). Deevana Plaza Hotel Phuket Patong идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Пхукет.

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Адрес / Карта

239/14 Raj-U-Thid 200 Pee Road, Kathu, Patong, Phuket, Thailand, 83150

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