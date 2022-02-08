Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с The ASHLEE Heights Patong Hotel & Suites в приоритетном порядке, и The ASHLEE Heights Patong Hotel & Suites будет получать оплату напрямую от вас.

Ashlee Heights - это универсальный отель на пляже Патонг, Пхукет, Таиланд. Тихое место, где вы сможете расслабиться и отдохнуть после целого дня, проведенного в этом оживленном городе. В комфортабельных и уютных комнатах светлого пепельного оттенка на светло-сером фоне всегда тепло, как дома. В общей сложности 77 эксклюзивных номеров с различными вариантами размещения + отдельный балкон от компактного до просторного, со стильной ванной во всех комнатах. Во всех комнатах для вас предусмотрена уютная гостиная. Для установки в номере есть все, что вам может понадобиться. Пешая доступность к достопримечательностям и окружение хороших соседей более чем достаточно для вашего отпуска. И, конечно же, ваш комфорт и конфиденциальность остаются нашей главной заботой.

Вот почему Ashlee Heights определенно является уникальным отелем на Патонге.