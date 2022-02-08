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The ASHLEE Heights Patong Hotel & Suites - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
7.7
оценка с
1541
Обновление February 8, 2022
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Ashlee Heights - это универсальный отель на пляже Патонг, Пхукет, Таиланд. Тихое место, где вы сможете расслабиться и отдохнуть после целого дня, проведенного в этом оживленном городе. В комфортабельных и уютных комнатах светлого пепельного оттенка на светло-сером фоне всегда тепло, как дома. В общей сложности 77 эксклюзивных номеров с различными вариантами размещения + отдельный балкон от компактного до просторного, со стильной ванной во всех комнатах. Во всех комнатах для вас предусмотрена уютная гостиная. Для установки в номере есть все, что вам может понадобиться. Пешая доступность к достопримечательностям и окружение хороших соседей более чем достаточно для вашего отпуска. И, конечно же, ваш комфорт и конфиденциальность остаются нашей главной заботой.

Вот почему Ashlee Heights определенно является уникальным отелем на Патонге.

Удобства / Особенности

  • Уборка по запросу - каждые 2 дня.
  • Sun Salute - бассейн на крыше с террасой, где можно понежиться на солнце и получить линии загара.
  • Высокоскоростной Интернет 27/4, чтобы оставаться на связи и подключаться по всему миру
  • Variety of amenities and services await for families while traveling with children
  • 24/7 security and CCTV
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Адрес / Карта

160/36, Phang Mueng Sai Kor Road Soi Nanai Ruamjai (Nanai Soi 8), Kathu, Patong, Phuket, Thailand, 83150

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