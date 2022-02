Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 予約リクエスト sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

予約リクエストにより、優先的にグランドメルキュールプーケットパトン 直接連絡し、 グランドメルキュールプーケットパトンが直接支払いを回収します。

プーケットの便利な場所にあるグランドメルキュールプーケットパトンは、この活気に満ちた街を探索するのに最適な拠点です。市内中心部からわずか1kmの場所にあり、町のアトラクションやアクティビティを楽しむのに最適な場所にあります。便利なロケーションにあるこのホテルは、市内の必見の目的地に簡単にアクセスできます。このプーケットのホテルでは、比類のない豊富なサービスとアメニティをご利用ください。ホテルでは、24時間のルームサービス、全室での無料Wi-Fi、24時間のセキュリティ、コンビニエンスストア、毎日のハウスキーピングなど、さまざまなサービスを利用できます。 7フロアに広がる314室の客室は、家から離れた温かく快適な家を提供します。テレビLCD /プラズマスクリーン、独立したリビングルーム、インターネットアクセス-ワイヤレス、プライベートプール、インターネットアクセス-ワイヤレス(無料)などのモダンな快適さは、一部の客室にあります。ホテルのフィットネスセンター、屋外プール、スパ、マッサージ、サンルームは、忙しい一日の後にリラックスしてくつろぐのに理想的な場所です。プーケットで快適で便利な宿泊施設をお探しの場合は、グランドメルキュールプーケットパトンをご自宅のようにご利用ください。

スコア 4.5 /5 優れた に基づく 1 レビュー 評価 1 優れた 0 とても良い 0 平均 0 貧しい 0 ひどい 🇹🇭 Supatra に到着しました 20/08/2021 4.5 Superior Room with King Bed ポジティブ Room is amazing and the bed is so comfortable ネガ I can't think of anything The hotel is fit to accommodate guests during COVID. All staff is very helpful and is friendly. I absolutely enjoy my time here.