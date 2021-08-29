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普吉岛芭东美爵酒店 - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.4
通过
1011条评论进行评分
更新于 February 8, 2022
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普吉岛芭东美爵酒店位于普吉岛，交通便利，是探索这座充满活力的城市的理想基地。酒店距离市中心仅 1 公里，地理位置优越，方便客人享受镇上的景点和活动。酒店位置便利，可轻松前往城市的必游景点。在这家普吉岛酒店享受丰富的无与伦比的服务和设施。酒店提供多种服务，包括 24 小时客房服务、所有客房内的免费无线网络连接、24 小时保安、便利店、每日客房清洁服务。分布在 7 层楼的 314 间客房提供温馨宜人的家外之家。部分客房提供现代舒适设施，例如液晶电视/等离子电视、独立起居室、无线上网、私人游泳池、无线上网（免费）。酒店的健身中心、室外游泳池、水疗中心、按摩服务和日光浴室是忙碌一天后放松身心的理想场所。如果您正在普吉岛寻找舒适便利的住宿，请让普吉岛芭东美爵酒店成为您的家外之家。

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分数
4.5/5
优秀的
基于 1 审查
评分
优秀的
1
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🇹🇭Supatra

评论于 29/08/2021
到达 20/08/2021
4.5 Superior Room with King Bed
正数     
  • Room is amazing and the bed is so comfortable
负面的
  • I can’t think of anything

The hotel is fit to accommodate guests during COVID. All staff is very helpful and is friendly. I absolutely enjoy my time here.

地址/地图

1 Soi Rat-U-Thit 200 Pi 2, Patong, Phuket, Thailand, 83150

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