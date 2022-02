Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Патонг Мерлин Отель в приоритетном порядке, и Патонг Мерлин Отель будет получать оплату напрямую от вас.

Patong Merlin Hotel - это третий курорт, построенный на пляже Патонг в 1986 году. С того дня мы стремимся создать ваш идеальный дом вдали от дома и сохранить природное богатство Патонга десятилетней давности в пределах нашей собственности. Вот почему наш курорт известен как Зеленый оазис Патонга. Мы сердечный семейный курорт, начавший свою карьеру в 1980-х годах и насчитывающий всего 80 номеров. После успеха мы расширили курорт и его удобства до уровня сегодняшнего дня, включая 448 номеров, 4 бассейна и многочисленные бары и рестораны. Тем не менее, наши услуги остаются такими же сердечными и личными, как и в первые годы нашей жизни, поэтому многие из наших гостей возвращаются сюда из года в год. Некоторые из наших постоянных гостей возвращались в отель Patong Merlin более 30 раз! Мы работаем над тем, чтобы сделать нашу недвижимость удобной для семейного отдыха, где вы можете провести весь день в отеле и никогда не почувствовать суету района Патонг. Мы надеемся, что вы найдете здесь свой дом и отдохнете в нашем убежище. Как мы говорим, дом там, где сердце. Ваше счастье - наш приоритет, и особых проблем нет. Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать вас в Зеленом оазисе Патонга!

Удобства / Особенности САДОВЫЙ БАССЕЙН

БАССЕЙН ВОДОПАДА

ТЕРРАСНЫЙ БАССЕЙН

ТРОПИЧЕСКИЙ БАССЕЙН

ДЕТСКИЕ БАССЕЙНЫ

COCONUT COFFEE SHOP (повседневное бистро с современной интернациональной кухней)

POOL BAR (2 уютных бара у бассейна)

CAFE DEL MAR (модный ресторан с видом на Андаманское море представляет собой элегантное и эклектичное сочетание современных вкусов со всего Таиланда, а также широкий выбор горячего чая или свежесваренного кофе, прохладительных напитков, пирожных, мороженого.)

ПРИБОРНАЯ ТЕРРАСА (отличная атмосфера в саду у пляжа вместе со специальными тематическими ночными буфетами с приготовлением еды, пока вы смотрите, и живыми развлечениями каждый вечер)

ЛОББИ-ЗАЛ

ЗАКРЫТЫЙ БАР (выбор прохладительных напитков, коктейлей и длинных напитков рядом с пляжем).

BREW BY THE FALLS (запеченные закуски и свежезаваренный органический кофе или чай премиум-класса)

ДЕТСКИЙ КЛУБ

ФИТНЕС-ЦЕНТР

ПОКАЗАТЬ ВСЕ ОТЕЛИ SANDBOX Искать среди всех 190+ отелей SANDBOX