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Patong Merlin Hotel - это третий курорт, построенный на пляже Патонг в 1986 году. С того дня мы стремимся создать ваш идеальный дом вдали от дома и сохранить природное богатство Патонга десятилетней давности в пределах нашей собственности. Вот почему наш курорт известен как Зеленый оазис Патонга.

Мы сердечный семейный курорт, начавший свою карьеру в 1980-х годах и насчитывающий всего 80 номеров. После успеха мы расширили курорт и его удобства до уровня сегодняшнего дня, включая 448 номеров, 4 бассейна и многочисленные бары и рестораны. Тем не менее, наши услуги остаются такими же сердечными и личными, как и в первые годы нашей жизни, поэтому многие из наших гостей возвращаются сюда из года в год. Некоторые из наших постоянных гостей возвращались в отель Patong Merlin более 30 раз!

Мы работаем над тем, чтобы сделать нашу недвижимость удобной для семейного отдыха, где вы можете провести весь день в отеле и никогда не почувствовать суету района Патонг. Мы надеемся, что вы найдете здесь свой дом и отдохнете в нашем убежище. Как мы говорим, дом там, где сердце. Ваше счастье - наш приоритет, и особых проблем нет.

Мы с нетерпением ждем возможности приветствовать вас в Зеленом оазисе Патонга!