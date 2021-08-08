PHUKET TEST & GO

Бризотель - Phuket Test & Go Hotel

Phuket
8.6
оценка с
667
Обновление April 7, 2022
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БЫСТРЫЙ ОТВЕТ
1 REVIEW

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Breezotel is no longer operating as an SANDBOX.

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Удобно расположенный в Патонг, Breezotel является идеальной отправной точкой для экскурсий в Пхукет. Отсюда гости могут легко добраться до всего, что может предложить оживленный город. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Воспользуйтесь множеством непревзойденных услуг и удобств этого отеля на Пхукете. Этот отель предлагает множество удобств, чтобы удовлетворить даже самых взыскательных гостей. Зайдите в один из 48 уютных номеров и избавьтесь от стресса дня благодаря широкому спектру удобств, таких как ЖК-телевизор / плазменный экран, бесплатный растворимый кофе, полотенца, доступ в Интернет - беспроводной, доступ в Интернет - беспроводной (бесплатный), которые можно найти в некоторых комнатах. Кроме того, множество предложений для отдыха в отеле гарантирует, что вам будет чем заняться во время вашего пребывания. Breezotel идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Пхукет.

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Счет
3.1/5
В среднем
На основе 1 рассмотрение
Рейтинг
Отлично
0
Очень хороший
0
В среднем
1
Бедные
0
Ужасный
0
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🇩🇪Andreas Rueger

Проверено на 08/08/2021
Прибыл 31/07/2021
3.1 Deluxe Twin Mountain View
Положительные
  • Тихий отель
Отрицательные
  • Нет еды

Мне не интересно писать здесь 100 символов в качестве комментария. Все нормально, смотрите заголовок.

Адрес / Карта

162/151 Phangmueang Sai Kor Road Patong Kathu, Patong, Phuket, Thailand, 83150

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