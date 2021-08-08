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Удобно расположенный в Патонг, Breezotel является идеальной отправной точкой для экскурсий в Пхукет. Отсюда гости могут легко добраться до всего, что может предложить оживленный город. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Воспользуйтесь множеством непревзойденных услуг и удобств этого отеля на Пхукете. Этот отель предлагает множество удобств, чтобы удовлетворить даже самых взыскательных гостей. Зайдите в один из 48 уютных номеров и избавьтесь от стресса дня благодаря широкому спектру удобств, таких как ЖК-телевизор / плазменный экран, бесплатный растворимый кофе, полотенца, доступ в Интернет - беспроводной, доступ в Интернет - беспроводной (бесплатный), которые можно найти в некоторых комнатах. Кроме того, множество предложений для отдыха в отеле гарантирует, что вам будет чем заняться во время вашего пребывания. Breezotel идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Пхукет.