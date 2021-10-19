Холидей Инн Резорт Пхукет - Phuket Sandbox Hotel

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Номера
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Максимум 2 Adults, 1 Child, 1 Infant
Standard Room 42m²
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Функции
- Балкон
- Смежный номер
- Фитнес разрешен
- Интернет - Wi-Fi
- Плавательный бассейн
Великолепное расположение на пляже Патонг делает вас центром всех событий этого популярного семейного отеля. Один из первых курортов, открывшихся в Патонге, Holiday Inn Resort Phuket уже много лет радушно и искренне приветствует гостей со всего мира. Современные, стильно отремонтированные номера, виллы и люксы предлагают высочайший уровень комфорта. Некоторые из них имеют великолепный вид на океан, а другие имеют прямой выход к бассейну. На курорте есть четыре красивых бассейна, расположенных среди живописных тропических садов (бассейны Бусакорн используются исключительно для гостей крыла Бусакорн), фитнес-центр, детский клуб и эклектичный выбор ресторанов в четырех привлекательных ресторанах.
В ресторане Charm Thai вам предложат вкусные блюда тайской кухни. Здесь подают аутентичные блюда, приготовленные из свежих продуктов с рынка. Современный ресторан в тайском стиле прекрасно дополняет наше современное меню с аппетитными блюдами из всех регионов Таиланда.
В ресторане Sam's Steaks & Grill с изысканной обстановкой подают лучшие нарезки из лучших импортных стейков. Наши тщательно составленные меню дополняются обширным выбором старых и новых вин - идеально подходят для интимного ужина на двоих.
Принося нотку Италии на пляж Патонг, Terrazzo предлагает широкий выбор вкусных итальянских блюд в ресторанном стиле. Расположенный на улице с великолепным видом на побережье, вы можете насладиться пиццей, пастой и сочными морепродуктами в оживленной атмосфере главной пляжной дороги.
Для гостей, желающих спокойно провести ночь, доставка еды и напитков в номер осуществляется ежедневно с 6:30 до 23:00.
Счет
4.7/5
Отлично
На основе 5 отзывы
Если бы вы были гостем в Холидей Инн Резорт Пхукет
, то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
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4.8 1 Pool Access King Bed Villa Adults Only
Положительные
Отрицательные
- Huge room with access to pool
Everything is lovely here in the Bukasorn wing. Lots of lovely fellow guests and the staff are fabulous
4.5 Standard Room- Complimentary upgrade
Положительные
Отрицательные
- Friendly and helpful staff
- No mass tourism
- No alcohol served in restaurants or bars
I don’t understand why the Thai government open up this sandbox agreement and then later decide to partially close it by not allowing bars to open and restaurants not to serve alcohol.
4.7 Standard Room- Complimentary upgrade
Положительные
Отрицательные
- Hotel very nice and friendly
- Not a lot of choice for food and very expensive
Hotel very nice but a needless expense for me. Food very expensive and not much selection, only eggs.
5.0 Standard Room- Complimentary upgrade
Положительные
Отрицательные
- Они вернули наши деньги спасибо
Мне очень жаль, что мы не смогли остаться, потому что наш рейс летел через Бангкок. Нам пришлось остановиться в Паттайе в отеле Grand Bella. Спасибо
4.8 Standard Room- Complimentary upgrade
Положительные
Отрицательные
- Помимо телевизионного изображения и очень небольшого количества каналов, в отеле Holiday Inn все было очень хорошо.
- Качество ТВ-изображения и очень небольшое количество каналов
Поскольку все в этом отеле положительное, мне больше всего нравится останавливаться здесь снова в будущем. Несмотря на то, что у меня есть собственный дом всего в нескольких сотнях метров, я чувствовал себя как дома.
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