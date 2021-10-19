PHUKET TEST & GO

Холидей Инн Резорт Пхукет - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.7
оценка с
2348
Обновление March 14, 2022
Holiday Inn Resort Phuket - Image 0
Holiday Inn Resort Phuket - Image 1
Holiday Inn Resort Phuket - Image 2
Holiday Inn Resort Phuket - Image 3
Holiday Inn Resort Phuket - Image 4
Holiday Inn Resort Phuket - Image 5
+42 фотографии
БЫСТРЫЙ ОТВЕТ
5 ОТЗЫВЫ

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel is not a Direct Payment Partner yet, and we cannot gaurentee the following things
  • We cannot guarantee secure payment for this hotel.
  • We cannot guarantee secure document handling for this hotel.
  • We cannot guarantee a fast response for this hotel.
  • We cannot guarantee a fast confirmation letter for this hotel.

You will be directly connected to this hotel via email, and they will collect your documents, and request payment.

We only offer Instant Confirmation Letters, and guarantees for our INSTANT CONFIRMATION hotels listed HERE.

Номера

All of the following packages include the required tests, and transport.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯНАЖМИТЕ ЗАПРОС, ЧТОБЫ ПОСМОТРЕТЬ
Максимум 2 Adults, 1 Child, 1 Infant
Standard Room 42
฿24,700 - 7 Day Sandbox
ЗАПРОСИТЬ БРОНИРОВАНИЕ
БЫСТРЫЙ ЗАПРОС (2 КЛИКА)
BOOKMARK

Функции

  • Балкон
  • Смежный номер
  • Фитнес разрешен
  • Интернет - Wi-Fi
  • Плавательный бассейн

Великолепное расположение на пляже Патонг делает вас центром всех событий этого популярного семейного отеля. Один из первых курортов, открывшихся в Патонге, Holiday Inn Resort Phuket уже много лет радушно и искренне приветствует гостей со всего мира. Современные, стильно отремонтированные номера, виллы и люксы предлагают высочайший уровень комфорта. Некоторые из них имеют великолепный вид на океан, а другие имеют прямой выход к бассейну. На курорте есть четыре красивых бассейна, расположенных среди живописных тропических садов (бассейны Бусакорн используются исключительно для гостей крыла Бусакорн), фитнес-центр, детский клуб и эклектичный выбор ресторанов в четырех привлекательных ресторанах.

В ресторане Charm Thai вам предложат вкусные блюда тайской кухни. Здесь подают аутентичные блюда, приготовленные из свежих продуктов с рынка. Современный ресторан в тайском стиле прекрасно дополняет наше современное меню с аппетитными блюдами из всех регионов Таиланда.

В ресторане Sam's Steaks & Grill с изысканной обстановкой подают лучшие нарезки из лучших импортных стейков. Наши тщательно составленные меню дополняются обширным выбором старых и новых вин - идеально подходят для интимного ужина на двоих.

Принося нотку Италии на пляж Патонг, Terrazzo предлагает широкий выбор вкусных итальянских блюд в ресторанном стиле. Расположенный на улице с великолепным видом на побережье, вы можете насладиться пиццей, пастой и сочными морепродуктами в оживленной атмосфере главной пляжной дороги.

Для гостей, желающих спокойно провести ночь, доставка еды и напитков в номер осуществляется ежедневно с 6:30 до 23:00.

SHOW ALL HOTELS
Искать среди всех 190+ отелей SANDBOX
Счет
4.7/5
Отлично
На основе 5 отзывы
Рейтинг
Отлично
5
Очень хороший
0
В среднем
0
Бедные
0
Ужасный
0
Если бы вы были гостем в Холидей Инн Резорт Пхукет , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ ДЛЯ Холидей Инн Резорт Пхукет
СМОТРЕТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫ

🇬🇧Jo Bates

Проверено на 19/10/2021
Прибыл 11/10/2021
4.8 1 Pool Access King Bed Villa Adults Only
Положительные
  • Huge room with access to pool
Отрицательные
  • None

Everything is lovely here in the Bukasorn wing. Lots of lovely fellow guests and the staff are fabulous

🇬🇧Graham Christie

Проверено на 16/08/2021
Прибыл 08/08/2021
4.5 Standard Room- Complimentary upgrade
Положительные
  • Friendly and helpful staff
  • No mass tourism
Отрицательные
  • No alcohol served in restaurants or bars

I don’t understand why the Thai government open up this sandbox agreement and then later decide to partially close it by not allowing bars to open and restaurants not to serve alcohol.

🇬🇧Ke

Проверено на 11/08/2021
Прибыл 03/08/2021
4.7 Standard Room- Complimentary upgrade
Положительные
  • Hotel very nice and friendly
Отрицательные
  • Not a lot of choice for food and very expensive

Hotel very nice but a needless expense for me. Food very expensive and not much selection, only eggs.

🇺🇸Kenneth P Cox

Проверено на 02/08/2021
Прибыл 15/07/2021
5.0 Standard Room- Complimentary upgrade
Положительные
  • Они вернули наши деньги спасибо
Отрицательные
  • Никто

Мне очень жаль, что мы не смогли остаться, потому что наш рейс летел через Бангкок. Нам пришлось остановиться в Паттайе в отеле Grand Bella. Спасибо

🇩🇪Dr Hannes Dietrich

Проверено на 01/08/2021
Прибыл 03/07/2021
4.8 Standard Room- Complimentary upgrade
Положительные
  • Помимо телевизионного изображения и очень небольшого количества каналов, в отеле Holiday Inn все было очень хорошо.
Отрицательные
  • Качество ТВ-изображения и очень небольшое количество каналов

Поскольку все в этом отеле положительное, мне больше всего нравится останавливаться здесь снова в будущем. Несмотря на то, что у меня есть собственный дом всего в нескольких сотнях метров, я чувствовал себя как дома.

Изображения меню еды

Адрес / Карта

52 Thaweewong Road, Patong Beach, Kathu, Patong, Phuket, Thailand, 83150

Отели-партнеры

Даблтри Хилтон Пхукет Бантай Резорт
8.5
рейтинг с
131 отзывы
Из ฿-1
Отель Ashlee Hub Патонг
7.8
рейтинг с
1287 отзывы
Из ฿-1
Отель Clover Patong Phuket
8.8
рейтинг с
2576 отзывы
Из ฿-1
Отель Novotel Phuket Kamala Beach
8.4
рейтинг с
886 отзывы
Из ฿-1
Hilton Garden Inn Phuket Bang Tao
7.6
рейтинг с
1 отзывы
Из ฿-1
SAii Laguna Phuket
8.8
рейтинг с
2617 отзывы
Из ฿-1
Pullman Phuket Panwa Beach Resort 4 звезд
8.5
рейтинг с
1522 отзывы
Из ฿-1

Популярные фильтры

Ближайшие отели Test & Go

Патонг Мерлин Отель
7.9
рейтинг с
541 отзывы
Из ฿-1
Си Перл Бич Резорт
8.8
рейтинг с
1 отзывы
Из ฿-1
Paripas Patong Resort 4 звезд
8.3
рейтинг с
1882 отзывы
Из ฿-1
Deevana Plaza Hotel Phuket Патонг
8.4
рейтинг с
915 отзывы
Из ฿-1
Гранд Меркюр Пхукет Патонг
8.4
рейтинг с
1011 отзывы
Из ฿-1
Рамабурин Резорт
8.1
рейтинг с
715 отзывы
Из ฿-1
Отель Seaview Patong
7.8
рейтинг с
640 отзывы
Из ฿-1
The ASHLEE Heights Patong Hotel & Suites
7.7
рейтинг с
1541 отзывы
Из ฿-1
 
TAT
AQ.in.th is an approved Online Travel Agent for Thailand.
TAT License 11/10602
IATA
ASQ Thailand
Certificate of Entry (COE)
Thailand Covid Insurance
Thailand Entry Requirements
Thailand Pass
Thailand Pass Rejected
Thailand Test & Go
Thailand Blue Zones
Thailand ESim
EN
TH
DE
NL
FR
KO
JA
ZH-CN
RU