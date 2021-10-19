Холидей Инн Резорт Пхукет - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Великолепное расположение на пляже Патонг делает вас центром всех событий этого популярного семейного отеля. Один из первых курортов, открывшихся в Патонге, Holiday Inn Resort Phuket уже много лет радушно и искренне приветствует гостей со всего мира. Современные, стильно отремонтированные номера, виллы и люксы предлагают высочайший уровень комфорта. Некоторые из них имеют великолепный вид на океан, а другие имеют прямой выход к бассейну. На курорте есть четыре красивых бассейна, расположенных среди живописных тропических садов (бассейны Бусакорн используются исключительно для гостей крыла Бусакорн), фитнес-центр, детский клуб и эклектичный выбор ресторанов в четырех привлекательных ресторанах.

В ресторане Charm Thai вам предложат вкусные блюда тайской кухни. Здесь подают аутентичные блюда, приготовленные из свежих продуктов с рынка. Современный ресторан в тайском стиле прекрасно дополняет наше современное меню с аппетитными блюдами из всех регионов Таиланда.

В ресторане Sam's Steaks & Grill с изысканной обстановкой подают лучшие нарезки из лучших импортных стейков. Наши тщательно составленные меню дополняются обширным выбором старых и новых вин - идеально подходят для интимного ужина на двоих.

Принося нотку Италии на пляж Патонг, Terrazzo предлагает широкий выбор вкусных итальянских блюд в ресторанном стиле. Расположенный на улице с великолепным видом на побережье, вы можете насладиться пиццей, пастой и сочными морепродуктами в оживленной атмосфере главной пляжной дороги.

Для гостей, желающих спокойно провести ночь, доставка еды и напитков в номер осуществляется ежедневно с 6:30 до 23:00.