Gunstig gelegen in Phuket, is het Grand Mercure Phuket Patong een goede uitvalsbasis om deze levendige stad te ontdekken. Gelegen op slechts 1 km van het stadscentrum, zijn de gasten goed gelegen om te genieten van de attracties en activiteiten van de stad. Met zijn gunstige ligging biedt het hotel gemakkelijke toegang tot de must-see bestemmingen van de stad. Profiteer van een schat aan ongeëvenaarde diensten en voorzieningen in dit hotel in Phuket. Het hotel heeft een uitgebreid aanbod aan services, inclusief 24 uur roomservice, gratis wifi in alle kamers, 24-uursbeveiliging, gemakswinkel, dagelijkse schoonmaak. 314 kamers verdeeld over 7 verdiepingen zorgen voor een warm en aangenaam thuis weg van huis. In enkele gastenkamers zijn moderne gemakken zoals lcd/plasma televisie, aparte woonkamer, internet (draadloos), privé zwembad, draadloos internet (gratis) aanwezig. Het fitnesscentrum, zwembad (buiten), spa, massage, solarium van het hotel zijn ideale plekken om te ontspannen na een drukke dag. Als u op zoek bent naar comfortabele en handige accommodatie in Phuket, maak dan van Grand Mercure Phuket Patong uw thuis weg van huis.

