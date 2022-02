Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

คำขอจองทำให้คุณ ติดต่อโดยตรง กับ แกรนด์ เมอร์เคียว ภูเก็ต ป่าตอง อยู่ในลำดับความสำคัญ และ แกรนด์ เมอร์เคียว ภูเก็ต ป่าตอง จะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยตรง

แกรนด์ เมอร์เคียว ภูเก็ต ป่าตอง เป็นที่พักอันยอดเยี่ยมสำหรับผู้ไปเยือนภูเก็ต ตั้งอยู่ห่างจากใจกลางเมืองเพียง 1 กม. ผู้เข้าพักสามารถเพลิดเพลินกับสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมต่างๆ ของเมือง ด้วยทำเลที่สะดวกสบาย โรงแรมจึงสามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่ต้องไปชมให้ได้ของเมืองได้อย่างง่ายดาย โรงแรมภูเก็ตแห่งนี้ มีบริการที่สมบูรณ์แบบและสิ่งอำนวยความสะดวกที่จำเป็นอย่างครบครัน ที่พักเสนอบริการที่หลากหลาย เช่น รูมเซอร์วิส 24 ชั่วโมง, ฟรี Wi-Fi ทุกห้อง, ระบบความปลอดภัย 24 ชั่วโมง, ร้านสะดวกซื้อ, แม่บ้านทำความสะอาดรายวัน ห้องพัก 314 ห้องกระจายอยู่ทั่ว 7 ชั้น ให้ความอบอุ่นและน่ารื่นรมย์เมื่ออยู่ไกลบ้าน ห้องพักบางห้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย เช่น โทรทัศน์จอแอลซีดี/จอพลาสม่า ห้องนั่งเล่นแยกเป็นสัดส่วน อินเทอร์เน็ตไร้สาย สระว่ายน้ำส่วนตัว อินเทอร์เน็ตไร้สาย (ฟรี) ศูนย์ออกกำลังกาย สระว่ายน้ำกลางแจ้ง สปา บริการนวด อาบแดด เป็นสถานที่เหมาะสำหรับการพักผ่อนและผ่อนคลายหลังจากวันที่วุ่นวาย หากคุณกำลังมองหาที่พักที่สะดวกสบายในภูเก็ต แกรนด์ เมอร์เคียว ภูเก็ต ป่าตอง คือบ้านหลังที่สองของคุณ

