Das günstig in Phuket gelegene Grand Mercure Phuket Patong ist ein idealer Ausgangspunkt, um diese pulsierende Stadt zu erkunden. Das Hotel liegt nur 1 km vom Stadtzentrum entfernt und bietet eine gute Lage, um die Attraktionen und Aktivitäten der Stadt zu genießen. Dank seiner günstigen Lage bietet das Hotel einfachen Zugang zu den wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Stadt. Profitieren Sie in diesem Hotel in Phuket von einer Fülle an unvergleichlichen Dienstleistungen und Annehmlichkeiten. Das Hotel bietet Zugang zu einer Vielzahl von Dienstleistungen, darunter 24-Stunden-Zimmerservice, kostenloses WLAN in allen Zimmern, 24-Stunden-Sicherheitsdienst, Minimarkt und täglicher Reinigungsservice. 314 Zimmer verteilen sich auf 7 Etagen und bieten ein warmes und angenehmes Zuhause auf Zeit. Moderne Annehmlichkeiten wie Fernseher LCD/Plasma, separates Wohnzimmer, Internetzugang – W-LAN, Privatpool, Internetzugang – W-LAN (kostenlos) finden Sie in ausgewählten Zimmern. Das hoteleigene Fitnesscenter, Außenpool, Spa, Massage und Solarium sind ideale Orte zum Entspannen und Erholen nach einem anstrengenden Tag. Wenn Sie eine komfortable und günstige Unterkunft in Phuket suchen, machen Sie das Grand Mercure Phuket Patong zu Ihrem zweiten Zuhause.

