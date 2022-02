Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your demandes de réservation sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Les demandes de réservation vous mettent en contact direct avec Hôtel Deevana Plaza Phuket Patong de manière prioritaire, et Hôtel Deevana Plaza Phuket Patong percevra directement le paiement de votre part.

Proposant un hébergement de qualité dans le quartier de la vie nocturne, des boutiques et des plages de Phuket, le Deevana Plaza Hotel Phuket Patong est un choix populaire pour les voyageurs d'affaires et de loisirs. Situé à seulement 10,1 km du centre-ville, les clients sont bien situés pour profiter des attractions et des activités de la ville. Grâce à son emplacement idéal, l'hôtel offre un accès facile aux destinations incontournables de la ville. Deevana Plaza Hotel Phuket Patong propose également de nombreuses installations pour enrichir votre séjour à Phuket. Les clients de cet hôtel peuvent profiter d'équipements tels que WiFi gratuit dans toutes les chambres, sécurité 24h/24, ménage quotidien, boutique de cadeaux/souvenirs, service de taxi. Les chambres de l'hôtel ont été soigneusement aménagées pour offrir le plus haut degré de confort et de commodité. Dans certaines chambres, vous trouverez télévision LCD/plasma, téléphone dans la salle de bain, salon séparé, accès internet - sans fil, accès internet - sans fil (gratuit). Que vous soyez un accro de la gym ou que vous cherchiez simplement un moyen de vous détendre après une longue journée, vous pourrez profiter de superbes équipements de loisirs tels que centre de fitness, piscine extérieure, spa, club enfants, piscine pour enfants. Le Deevana Plaza Hotel Phuket Patong est un choix judicieux pour les voyageurs à Phuket, offrant un séjour détendu et sans tracas à chaque fois.

