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Green Harbor Hotel & Service Apartment is no longer operating as an SANDBOX .



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Расположенный всего в нескольких минутах ходьбы от центра города, вы идеально подойдете для изучения Патонга и его пляжей. Торговые центры, развлекательный район, супермаркеты, популярные рестораны и больница находятся в пределах легкой досягаемости от отеля.

34 просторных и светлых номера, оформленных в стиле апартаментов, оснащены большой кроватью, полноразмерной ванной комнатой, а также собственными балконами - идеально подходят для ленивого дня, чтобы насладиться тропической атмосферой. Во всех номерах есть продуманные удобства, такие как бесплатный Wi-Fi, фен и спутниковые / кабельные каналы, чтобы обеспечить непревзойденное ощущение комфорта.

Green Harbour Hotel & Service Apartment предлагает безупречный сервис и все необходимые удобства для хорошего отдыха. Экспресс-регистрация заезда / отъезда, услуги прачечной и трансфер из аэропорта - вот лишь некоторые из услуг, которые выделяют Green Harbour Hotel & Service Apartment среди других отелей города. Для тех, кто нуждается в перерыве, предлагаются водные виды спорта, парашютный спорт и занятия на суше. Вкусные новаторские блюда местной кухни, кафе и безмятежная обстановка делают пребывание в отеле Green Harbour Hotel & Service Apartment еще более приятным.