Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

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Вы мечтаете окружить себя белоснежным песком и кристально голубой водой? Побег из большого города рядом со всем этим. Курорт Sea Pearl Beach - это тропический оазис солнца, моря и песка. Всего в нескольких шагах от белого песчаного пляжа Патонга и искрящейся воды Андаманского моря - в нескольких минутах ходьбы от торгового рая. Этот курорт предлагает 60 номеров со всеми современными удобствами, включая мини-бары, кофеварки, телевизоры с плоским экраном, халаты и бесплатный Wi-Fi на всей территории курорта. Окунитесь в открытый бассейн с прекрасным видом на море и насладитесь трапезой на террасе кафе прямо напротив пляжа.