Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.
This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.
Этот отель получил недавних запросов на бронирование: 20 торопиться!
Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Си Перл Бич Резорт в приоритетном порядке, и Си Перл Бич Резорт будет получать оплату напрямую от вас.
Вы мечтаете окружить себя белоснежным песком и кристально голубой водой? Побег из большого города рядом со всем этим. Курорт Sea Pearl Beach - это тропический оазис солнца, моря и песка. Всего в нескольких шагах от белого песчаного пляжа Патонга и искрящейся воды Андаманского моря - в нескольких минутах ходьбы от торгового рая. Этот курорт предлагает 60 номеров со всеми современными удобствами, включая мини-бары, кофеварки, телевизоры с плоским экраном, халаты и бесплатный Wi-Fi на всей территории курорта. Окунитесь в открытый бассейн с прекрасным видом на море и насладитесь трапезой на террасе кафе прямо напротив пляжа.