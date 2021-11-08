PHUKET TEST & GO

Си Перл Бич Резорт - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.8
оценка с
1
Обновление February 8, 2022
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฿5,000 ДЕПОЗИТ
2 ОТЗЫВЫ

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

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Вы мечтаете окружить себя белоснежным песком и кристально голубой водой? Побег из большого города рядом со всем этим. Курорт Sea Pearl Beach - это тропический оазис солнца, моря и песка. Всего в нескольких шагах от белого песчаного пляжа Патонга и искрящейся воды Андаманского моря - в нескольких минутах ходьбы от торгового рая. Этот курорт предлагает 60 номеров со всеми современными удобствами, включая мини-бары, кофеварки, телевизоры с плоским экраном, халаты и бесплатный Wi-Fi на всей территории курорта. Окунитесь в открытый бассейн с прекрасным видом на море и насладитесь трапезой на террасе кафе прямо напротив пляжа.

Удобства / Особенности

  • Доступ на пляж, бесплатный Wi-Fi, индивидуальный кондиционер, фитнес-центр, бассейн, около 7-11
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Счет
3.6/5
Очень хороший
На основе 2 отзывы
Рейтинг
Отлично
0
Очень хороший
1
В среднем
1
Бедные
0
Ужасный
0
Если бы вы были гостем в Си Перл Бич Резорт , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
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🇳🇴freydis wessel

Проверено на 08/11/2021
Прибыл 29/10/2021
4.3 Superior Twin
Положительные     
  • Nice staff. Close to beach and store

We think the gouverment have done a good job. We felt safe and taken good care of. People here are nice. Weather is good

🇩🇪Rainer Emil Max Roth

Проверено на 27/09/2021
Прибыл 19/09/2021
2.9 Ocean View King
Положительные     
  • Location right across the beach
  • Big size room 40 qm
  • Large balcony with ocean view
  • Friendly staff
  • Big 7/11 shop right next door
Отрицательные
  • The room wasn't roughly cleaned when I arrived
  • English TV channels very limited
  • Restaurant was closed at least the first 6 days
  • The rooftop coffee/bar closed

So far I'm quite pleased that I choose this hotel. I would recommend this hotel to anybody except families with small children because there is nothing for them to play with. People with very high expectations should look for a more expensive place.

Адрес / Карта

42/1-10,30 Taweewong Road, Patong, Phuket, Thailand, 83150

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