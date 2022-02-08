PHUKET TEST & GO

普吉岛芭东迪瓦娜广场酒店 - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.4
通过
915条评论进行评分
更新于 February 8, 2022
Deevana Plaza Hotel Phuket Patong - Image 0
Deevana Plaza Hotel Phuket Patong - Image 1
Deevana Plaza Hotel Phuket Patong - Image 2
Deevana Plaza Hotel Phuket Patong - Image 3
Deevana Plaza Hotel Phuket Patong - Image 4
Deevana Plaza Hotel Phuket Patong - Image 5
+39 相片
快速反应
100% 订金

Please remember that you must meet all the 额外的covid入学要求, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 预订要求 sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

预约请求，把你放在直接联系普吉岛芭东迪瓦娜广场酒店以优先方式，以及普吉岛芭东迪瓦娜广场酒店从你会直接收取货款。

普吉岛芭东迪瓦娜广场酒店在普吉岛的夜生活、购物和海滩区提供优质住宿，是商务和休闲旅客的热门选择。酒店距离市中心仅 10.1 公里，地理位置优越，方便客人享受镇上的景点和活动。酒店位置便利，可轻松前往城市的必游景点。普吉岛芭东迪瓦娜广场酒店的一流设施和优质服务会让客人的入住变得更加愉快。酒店的客人可以享受所有客房内的免费无线网络连接、24 小时保安、每日客房清洁、礼品/纪念品商店、出租车服务等现场设施。酒店住宿经过精心布置，以提供最高程度的舒适和便利。在部分客房内，客人可以找到液晶电视/等离子屏幕、浴室电话、独立客厅、互联网接入 - 无线、互联网接入 - 无线（免费）。无论您是健身爱好者，还是只想在辛苦一天后寻找放松的方式，您都将享受到一流的娱乐设施，如健身中心、室外游泳池、水疗中心、儿童俱乐部、游泳池（儿童）。普吉岛芭东迪瓦娜广场酒店是前往普吉岛的旅客的明智选择，每次都能提供轻松无忧的住宿体验。

显示所有沙盒酒店
搜索所有 190 多家 SANDBOX 酒店
分数
0.0/5
未分级
基于 0 评论
评分
优秀的
0
非常好
0
平均数
0
较差的
0
糟糕的
0
如果您是普吉岛芭东迪瓦娜广场酒店的客人，那么如果您留下详细的评论，那么酒店以及我们的观众将非常感激。
留下评论 普吉岛芭东迪瓦娜广场酒店
查看所有评论

地址/地图

239/14 Raj-U-Thid 200 Pee Road, Kathu, Patong, Phuket, Thailand, 83150

合作伙伴酒店

芭东阿什莉中心酒店
7.8

1287 评论
฿-1
普吉岛班泰希尔顿逸林度假村
8.5

131 评论
฿-1
普吉岛四叶草芭东酒店
8.8

2576 评论
฿-1
普吉岛卡马拉海滩诺富特酒店
8.4

886 评论
฿-1
Hilton Garden Inn Phuket Bang Tao
7.6

1 评论
฿-1
SAii 普吉岛乐古浪
8.8

2617 评论
฿-1

热门过滤器

附近的Test & Go酒店

帕里帕斯芭东度假村
8.3

1882 评论
฿-1
拉玛布林度假村
8.1

715 评论
฿-1
阿什莉高地芭东套房酒店
7.7

1541 评论
฿-1
芭东梅林酒店
7.9

541 评论
฿-1
海珍珠海滩度假村
8.8

1 评论
฿-1
普吉岛芭东美爵酒店
8.4

1011 评论
฿-1
普吉岛假日度假酒店
8.7

2348 评论
฿-1
绿港酒店及服务式公寓
7.7

173 评论
฿-1
 
TAT
AQ.in.th is an approved Online Travel Agent for Thailand.
TAT License 11/10602
IATA
ASQ Thailand
Certificate of Entry (COE)
Thailand Covid Insurance
Thailand Entry Requirements
Thailand Pass
Thailand Pass Rejected
Thailand Test & Go
Thailand Blue Zones
Thailand ESim
EN
TH
DE
NL
FR
KO
JA
ZH-CN
RU