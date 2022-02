Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your boekingsaanvragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Boekingsverzoeken brengen u op een geprioriteerde manier direct contact met de Deevana Plaza Hotel Phuket Patong Deevana Plaza Hotel Phuket Patong zal de betaling rechtstreeks van u innen.

Het Deevana Plaza Hotel Phuket Patong biedt kwaliteitsaccommodatie in het nachtleven, de winkels en de stranden van Phuket en is een populaire keuze voor zowel zakenreizigers als vakantiegangers. Gelegen op slechts 10,1 km van het stadscentrum, zijn de gasten goed gelegen om te genieten van de attracties en activiteiten van de stad. Met zijn gunstige ligging biedt het hotel gemakkelijke toegang tot de must-see bestemmingen van de stad. Het Deevana Plaza Hotel Phuket Patong biedt tevens vele faciliteiten om uw verblijf in Phuket zo aangenaam mogelijk te maken. Enkele voorbeelden van faciliteiten die dit hotel biedt zijn gratis wifi in alle kamers, 24-uursbeveiliging, dagelijkse schoonmaak, cadeau-/souvenirwinkel, taxiservice. Hotelaccommodaties zijn zorgvuldig ingericht om de hoogste mate van comfort en gemak te bieden. In enkele gastenkamers zijn plasma tv, badkamertelefoon, aparte woonkamer, internet (draadloos), draadloos internet (gratis) aanwezig. Of u nu een fitnessliefhebber bent of gewoon op zoek bent naar een manier om te ontspannen na een zware dag, u zult worden vermaakt door eersteklas recreatieve voorzieningen zoals fitnesscentrum, buitenzwembad, spa, kinderclub, zwembad (voor kinderen). Deevana Plaza Hotel Phuket Patong is een slimme keuze voor reizigers naar Phuket en biedt elke keer weer een ontspannen en zorgeloos verblijf.

TOON ALLE SANDBOX-HOTELS Doorzoek alle 190+ SANDBOX-hotels