Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

คำขอจองทำให้คุณ ติดต่อโดยตรง กับ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า ภูเก็ต ป่าตอง อยู่ในลำดับความสำคัญ และ โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า ภูเก็ต ป่าตอง จะเรียกเก็บเงินจากคุณโดยตรง

โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า ภูเก็ต ป่าตอง นำเสนอที่พักคุณภาพในสถานบันเทิงยามค่ำคืน แหล่งช้อปปิ้ง ชายหาดของภูเก็ต เป็นตัวเลือกยอดนิยมสำหรับทั้งนักธุรกิจและนักท่องเที่ยว ตั้งอยู่ห่างจากใจกลางเมืองเพียง 10.1 กม. ผู้เข้าพักสามารถเพลิดเพลินกับสถานที่ท่องเที่ยวและกิจกรรมต่างๆ ของเมือง ด้วยทำเลที่สะดวกสบาย โรงแรมจึงสามารถเดินทางไปยังจุดหมายปลายทางที่ต้องไปชมให้ได้ของเมืองได้อย่างง่ายดาย โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า ภูเก็ต ป่าตอง มีสิ่งอำนวยสะดวกมากมายที่จะทำให้การไปพักผ่อนในภูเก็ต ผู้เข้าพักจะเพลิดเพลินกับสิ่งอำนวยความสะดวกระดับท็อปคลาส เช่น ฟรี Wi-Fi ทุกห้อง, ระบบความปลอดภัย 24 ชั่วโมง, แม่บ้านทำความสะอาดรายวัน, ร้านขายของที่ระลึก, บริการแท็กซี่ ที่พักของโรงแรมได้รับการแต่งตั้งอย่างพิถีพิถันเพื่อความสะดวกสบายสูงสุด ห้องพักทุกห้องมีโทรทัศน์จอแอลซีดี/พลาสม่า โทรศัพท์ในห้องน้ำ ห้องนั่งเล่นแยกเป็นสัดส่วน อินเทอร์เน็ตไร้สาย อินเทอร์เน็ตไร้สาย (ฟรี) ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้ที่ชื่นชอบการออกกำลังกายหรือกำลังมองหาวิธีที่จะผ่อนคลายหลังจากวันที่เหน็ดเหนื่อย คุณจะได้รับความบันเทิงจากสิ่งอำนวยความสะดวกชั้นยอด เช่น ห้องฟิตเนส, สระว่ายน้ำกลางแจ้ง, สปา, สโมสรสำหรับเด็ก, สระว่ายน้ำ (สำหรับเด็ก) โรงแรมดีวาน่า พลาซ่า ภูเก็ต ป่าตอง คือตัวเลือกที่ชาญฉลาดสำหรับผู้เดินทางสู่ ภูเก็ต ด้วยการเข้าพักที่ผ่อนคลายและไม่ยุ่งยากทุกครั้ง

แสดงโรงแรมแซนด์บ็อกซ์ทั้งหมด ค้นหาจากโรงแรม SANDBOX ทั้งหมด 190 แห่ง