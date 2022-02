Баан Карон Резорт - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Номера All of the following packages include the required tests, and transport.

Возьмите два отличных пляжа на Пхукете, а затем расположите фантастический курорт в нескольких минутах ходьбы от них обоих, и что вы получите? Курортный отель Baan Karon расположен всего в 150 метрах от пляжа Карон и всего в 300 метрах от пляжа Ката. И хотя большинство гостей, которые любят повеселиться на солнышке, получат максимум удовольствия от этих двух замечательных пляжей, на курорте также есть несколько различных возможностей, а именно бассейн, джакузи и бар у бассейна. Кроме того, все 80 номеров в Baan Karon Resort имеют балконы и множество других удобств, которые путешественники ожидают. Когда вы будете готовы забронировать номер в отеле Baan Karon Resort, введите даты вашего путешествия в нашу форму безопасного онлайн-бронирования и нажмите кнопку.

ПОКАЗАТЬ ВСЕ ОТЕЛИ SANDBOX Искать среди всех 190+ отелей SANDBOX