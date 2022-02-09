Баан Карон Резорт - Phuket Sandbox Hotel

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Возьмите два отличных пляжа на Пхукете, а затем расположите фантастический курорт в нескольких минутах ходьбы от них обоих, и что вы получите? Курортный отель Baan Karon расположен всего в 150 метрах от пляжа Карон и всего в 300 метрах от пляжа Ката. И хотя большинство гостей, которые любят повеселиться на солнышке, получат максимум удовольствия от этих двух замечательных пляжей, на курорте также есть несколько различных возможностей, а именно бассейн, джакузи и бар у бассейна. Кроме того, все 80 номеров в Baan Karon Resort имеют балконы и множество других удобств, которые путешественники ожидают. Когда вы будете готовы забронировать номер в отеле Baan Karon Resort, введите даты вашего путешествия в нашу форму безопасного онлайн-бронирования и нажмите кнопку.