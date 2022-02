Baan Karon Resort - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Räume All of the following packages include the required tests, and transport.

Nehmen Sie zwei großartige Strände in Phuket und legen Sie dann ein fantastisches Resort in Gehweite von beiden auf und was bekommen Sie? Das Baan Karon Resort, eine Unterkunft, die nur 150 Meter vom Karon Beach und nur 300 Meter vom Kata Beach entfernt liegt. Und während die meisten Gäste, die gerne Spaß in der Sonne haben, das Beste aus diesen beiden fantastischen Stränden herausholen werden, gibt es im Resort auch ein paar verschiedene Möglichkeiten - nämlich einen Swimmingpool, einen Whirlpool und eine Poolbar. Darüber hinaus verfügen die 80 Zimmer im Baan Karon Resort alle über einen eigenen Balkon und eine Vielzahl anderer Annehmlichkeiten, die Reisende erwarten. Wenn Sie bereit sind, ein Zimmer im Baan Karon Resort zu buchen, geben Sie bitte Ihre Reisedaten in das sichere Online-Buchungsformular ein und klicken Sie.

