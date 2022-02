Baan Karon Resort - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your boekingsaanvragen sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Kamers All of the following packages include the required tests, and transport.

Neem twee geweldige stranden in Phuket en situeer dan een fantastisch resort op loopafstand van beide en wat krijg je? The Baan Karon Resort, een accommodatie op slechts 150 meter afstand van Karon Beach en op slechts 300 meter van Kata Beach. En hoewel de meeste gasten die graag plezier hebben in de zon het meeste uit deze twee fantastische stranden zullen halen, zijn er ook een paar verschillende mogelijkheden terug in het resort - namelijk een zwembad, jacuzzi en bar bij het zwembad. Bovendien hebben de 80 kamers van het Baan Karon Resort allemaal een eigen balkon en tal van andere voorzieningen die reizigers mogen verwachten. Wanneer u klaar bent om een kamer bij Baan Karon Resort te boeken, voert u uw reisdata in het beveiligde online boekingsformulier in en klikt u op.

TOON ALLE SANDBOX-HOTELS Doorzoek alle 190+ SANDBOX-hotels