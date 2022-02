บ้านกะรน รีสอร์ท - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

ห้อง All of the following packages include the required tests, and transport.

ใช้ชายหาดที่ยอดเยี่ยมสองแห่งในภูเก็ตแล้วตั้งรีสอร์ตที่ยอดเยี่ยมซึ่งอยู่ในระยะที่สามารถเดินถึงได้จากทั้งสองแห่งและคุณจะได้อะไร? บ้านกะรน รีสอร์ท ตั้งอยู่ห่างจากหาดกะรนเพียง 150 ม. และห่างจากหาดกะตะเพียง 300 ม. และในขณะที่แขกส่วนใหญ่ที่ชอบสนุกสนานท่ามกลางแสงแดดจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากชายหาดที่น่าตื่นตาตื่นใจทั้งสองแห่งนี้ แต่ก็ยังมีโอกาสที่แตกต่างกันเล็กน้อยที่รีสอร์ท เช่น สระว่ายน้ำ จากุซซี่ และบาร์ริมสระ นอกจากนี้ ห้องพัก 80 ห้องที่บ้านกะรนรีสอร์ททุกห้องมีระเบียงส่วนตัวและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ที่นักเดินทางคาดหวัง เมื่อคุณพร้อมที่จะจองห้องพักที่บ้านกะรนรีสอร์ท โปรดระบุวันเดินทางของคุณในแบบฟอร์มการจองทางออนไลน์ที่เชื่อถือได้แล้วคลิก

