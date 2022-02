Андакира Отель - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Отель Andakira расположен в самом центре туристической зоны Патонга, недалеко от пляжа и магазинов. Торговый центр Jungceylon, Likit Plaza и рынок Баанзан находятся в нескольких минутах ходьбы от отеля. Район пляжа Патонг предлагает многочисленные водные виды спорта, рестораны и бары. Комплекс спроектирован с учетом энергосбережения и включает благоустроенные территории. День под солнцем может быть утомительным, и в дневном спа-салоне на территории отеля можно заказать расслабляющие процедуры и массаж. Отель Andakira подходит как для семей, так и для пар. Он идеально подходит для тех, кто ищет более просторные апартаменты в стиле апартаментов.

