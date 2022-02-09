PHUKET TEST & GO

Отель Best Western Patong Beach - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.1
оценка с
1306
Обновление February 9, 2022
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Best Western Patong Beach Hotel является прекрасной отправной точкой для изучения этого оживленного города. Оживленный центр города находится всего в 7,6 км. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. Воспользуйтесь множеством непревзойденных услуг и удобств этого отеля на Пхукете. Отель предоставляет бесплатный Wi-Fi во всех номерах, круглосуточную стойку регистрации, удобства для гостей с ограниченными физическими возможностями, камеру хранения багажа, Wi-Fi в общественных местах, чтобы обеспечить нашим гостям максимальный комфорт. Гости могут выбрать из 224 номеров, излучающих атмосферу полного покоя и гармонии. Если вы энтузиаст фитнеса или просто ищете способ расслабиться после тяжелого дня, вам будут предложены первоклассные возможности для отдыха, такие как фитнес-центр и открытый бассейн. Best Western Patong Beach Hotel идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением.

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