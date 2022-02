Andakira Hotel - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now

All of the following packages include the required tests, and transport.

Im Herzen des Touristenzentrums von Patong gelegen, befinden sich die Gäste des Andakira Hotels in der Nähe des Strandes und der Einkaufsmöglichkeiten. Das Einkaufszentrum Jungceylon, Likit Plaza und der Baanzan-Markt sind von hier aus zu Fuß erreichbar. Die Gegend um Patong Beach bietet zahlreiche Wassersportarten, Restaurants und Bars. Der Komplex wurde unter Berücksichtigung der Energieeinsparung entworfen und umfasst Landschaftsbereiche. Ein Tag unter der Sonne kann ermüdend sein und das hoteleigene Day Spa bietet mit entspannenden Therapien und Massagen die perfekte Lösung. Das Andakira Hotel eignet sich sowohl für Familien als auch für Paare und ist ideal für diejenigen, die eine Unterkunft im Apartmentstil mit viel Platz suchen.

