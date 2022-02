Hôtel Andakira - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the exigences supplémentaires d'entrée covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your demandes de réservation sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Pièces All of the following packages include the required tests, and transport.

Situé au cœur de la zone touristique de Patong, les clients de l'Andakira Hotel sont à proximité de la plage et des commerces. Le centre commercial Jungceylon, Likit Plaza et le marché de Baanzan sont accessibles à pied. La région de Patong Beach propose de nombreux sports nautiques, restaurants et bars. Le complexe a été conçu dans un souci d'économie d'énergie et comprend des espaces paysagers. Une journée au soleil peut être fatigante, et le Day Spa sur place offre la solution parfaite avec des thérapies relaxantes et des massages. Accueillant à la fois les familles et les couples, l'Andakira Hotel est idéal pour ceux qui recherchent un hébergement de style appartement avec la commodité de l'espace.

AFFICHER TOUS LES HTELS SANDBOX Recherchez parmi les 190+ hôtels SANDBOX