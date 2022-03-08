Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Удобно расположенный в Патонге, C&N Hotel является идеальной отправной точкой для экскурсий в Пхукет. Волнующий центр города находится всего в 0,5 км от отеля. Благодаря удобному расположению, отель предлагает легкий доступ к наиболее популярным местам города. C&N Hotel также предлагает множество удобств, чтобы сделать ваше пребывание на Пхукете еще более приятным. Этот отель предлагает множество удобств, чтобы удовлетворить даже самых взыскательных гостей. Наслаждайтесь высококачественными удобствами в номерах во время вашего пребывания здесь. В некоторых номерах есть ЖК-телевизор / плазменный экран, беспроводной доступ в Интернет (бесплатный), номера для некурящих, кондиционер, услуга «звонок-будильник», чтобы помочь гостям восстановить силы после долгого дня. Кроме того, множество предложений для отдыха в отеле гарантирует, что вам будет чем заняться во время вашего пребывания. C & N Hotel идеально подходит тем, кто ищет необычный, комфортный отель, с удобным расположением в Пхукет.