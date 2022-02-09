PHUKET TEST & GO

The Lantern Resorts Patong - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.2
оценка с
1706
Обновление February 9, 2022
The Lantern Resorts Patong - Image 0
The Lantern Resorts Patong - Image 1
The Lantern Resorts Patong - Image 2
The Lantern Resorts Patong - Image 3
The Lantern Resorts Patong - Image 4
The Lantern Resorts Patong - Image 5
+34 фотографии
БЫСТРЫЙ ОТВЕТ
100% ДЕПОЗИТ

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с The Lantern Resorts Patong в приоритетном порядке, и The Lantern Resorts Patong будет получать оплату напрямую от вас.

Этот современный и модный курорт расположен прямо в центре известного пляжа Патонг. К услугам гостей очаровательные номера и удобство посещения близлежащих достопримечательностей. Он расположен всего в 30 минутах езды от международного аэропорта Пхукета. Покупатели будут рады узнать, что торговый центр Jungceylon, который состоит из более чем 300 розничных магазинов, находится прямо напротив курорта. Курортный отель Lantern Patong может похвастаться стильными номерами со стандартным набором удобств. Гости, заботящиеся о своем здоровье, могут позаниматься в фитнес-центре или искупаться в открытом бассейне. Помимо всей роскоши, которую предоставляет этот курорт, клиентам предоставляется возможность легко исследовать оживленный пляж Патонг в ночное время. Lantern Resorts Patong - несомненно, идеальное место, чтобы отдохнуть и зарядиться энергией для нового дня веселья на пляже Патонг.

Удобства / Особенности

  • Плавательный бассейн
  • Фитнес
  • Прачечная
  • Массаж
  • Транспорт
  • Бесплатная парковка
  • Услуга пробуждения
  • Ресторан La Lantern
  • Обслуживание номеров
  • Комната для переговоров
  • Лифт
  • Круглосуточная стойка регистрации
  • Камера хранения багажа
  • ВАЙ-ФАЙ
  • Сейф
  • Зонтик
  • Халат, Тапочки, Фен
  • телефон
  • Телевизор с плоским экраном
  • Шкаф
  • Шерсть
  • Электрический чайник
  • Холодильник
  • Туалетные принадлежности
  • Полотенце
  • Зеркало
  • Растворимый чай и кофе
ПОКАЗАТЬ ВСЕ ОТЕЛИ SANDBOX
Искать среди всех 190+ отелей SANDBOX
Счет
0.0/5
Без рейтинга
На основе 0 отзывы
Рейтинг
Отлично
0
Очень хороший
0
В среднем
0
Бедные
0
Ужасный
0
Если бы вы были гостем в The Lantern Resorts Patong , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ ДЛЯ The Lantern Resorts Patong
СМОТРЕТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫ

Адрес / Карта

181/4 Soi Sansabai, Rat-U-Thit 200 Pee Road, Patong, Phuket, Thailand, 83150

Отели-партнеры

Отель Clover Patong Phuket
8.8
рейтинг с
2576 отзывы
Из ฿-1
Даблтри Хилтон Пхукет Бантай Резорт
8.5
рейтинг с
131 отзывы
Из ฿-1
Отель Ashlee Hub Патонг
7.8
рейтинг с
1287 отзывы
Из ฿-1
Отель Novotel Phuket Kamala Beach
8.4
рейтинг с
886 отзывы
Из ฿-1
Hilton Garden Inn Phuket Bang Tao
7.6
рейтинг с
1 отзывы
Из ฿-1
SAii Laguna Phuket
8.8
рейтинг с
2617 отзывы
Из ฿-1
Pullman Phuket Panwa Beach Resort 4 звезд
8.5
рейтинг с
1522 отзывы
Из ฿-1

Популярные фильтры

Ближайшие отели Test & Go

Expat Hotel
7.8
рейтинг с
689 отзывы
Из ฿-1
Бест Вестерн Патонг Бич
8
рейтинг с
1343 отзывы
Из ฿-1
Отель Best Western Patong Beach
8.1
рейтинг с
1306 отзывы
Из ฿-1
Отель Мои Друзья
8.4
рейтинг с
342 отзывы
Из ฿-1
Гостиница C&N
8.3
рейтинг с
997 отзывы
Из ฿-1
Отели Be Baan Paradise
7.8
рейтинг с
275 отзывы
Из ฿-1
Роял Парадайз Отель и Спа
7.8
рейтинг с
6807 отзывы
Из ฿-1
Отель Блок
8.4
рейтинг с
1050 отзывы
Из ฿-1
 
TAT
AQ.in.th is an approved Online Travel Agent for Thailand.
TAT License 11/10602
IATA
ASQ Thailand
Certificate of Entry (COE)
Thailand Covid Insurance
Thailand Entry Requirements
Thailand Pass
Thailand Pass Rejected
Thailand Test & Go
Thailand Blue Zones
Thailand ESim
EN
TH
DE
NL
FR
KO
JA
ZH-CN
RU