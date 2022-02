Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с The Lantern Resorts Patong в приоритетном порядке, и The Lantern Resorts Patong будет получать оплату напрямую от вас.

Этот современный и модный курорт расположен прямо в центре известного пляжа Патонг. К услугам гостей очаровательные номера и удобство посещения близлежащих достопримечательностей. Он расположен всего в 30 минутах езды от международного аэропорта Пхукета. Покупатели будут рады узнать, что торговый центр Jungceylon, который состоит из более чем 300 розничных магазинов, находится прямо напротив курорта. Курортный отель Lantern Patong может похвастаться стильными номерами со стандартным набором удобств. Гости, заботящиеся о своем здоровье, могут позаниматься в фитнес-центре или искупаться в открытом бассейне. Помимо всей роскоши, которую предоставляет этот курорт, клиентам предоставляется возможность легко исследовать оживленный пляж Патонг в ночное время. Lantern Resorts Patong - несомненно, идеальное место, чтобы отдохнуть и зарядиться энергией для нового дня веселья на пляже Патонг.

Удобства / Особенности Плавательный бассейн

Фитнес

Прачечная

Массаж

Транспорт

Бесплатная парковка

Услуга пробуждения

Ресторан La Lantern

Обслуживание номеров

Комната для переговоров

Лифт

Круглосуточная стойка регистрации

Камера хранения багажа

ВАЙ-ФАЙ

Сейф

Зонтик

Халат, Тапочки, Фен

телефон

Телевизор с плоским экраном

Шкаф

Шерсть

Электрический чайник

Холодильник

Туалетные принадлежности

Полотенце

Зеркало

Растворимый чай и кофе

