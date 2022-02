Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Отели Be Baan Paradise в приоритетном порядке, и Отели Be Baan Paradise будет получать оплату напрямую от вас.

Be Baan Paradise Hotels is no longer operating as an SANDBOX .



We have over 180+ ASQ/ALQ hotels which regulary update their information on our platform.



View other great ASQ's by clicking HERE.

Отель Be Baan Paradise Hotels удобно расположен в 10 минутах от лазурно-голубых вод и белых песков великолепного пляжа Патонга. Это место для отдыха, о котором мечтает каждый. Более того, отсюда вы можете спокойно дойти до торгового центра Jungcelon и Бангла-роуд, улицы, известной своими развлечениями, ресторанами и ночными клубами. В отеле есть несколько номеров, большинство из которых имеет собственный балкон. Каждый номер со вкусом меблирован и оснащен всеми необходимыми удобствами для комфортного проживания. Отель Be Baan Paradise Hotels с прекрасным гостеприимством и прекрасными номерами определенно стоит посетить.

Удобства / Особенности 1. Высокоскоростной Wi-Fi (с индивидуальным роутером)

2. Кабельное телевидение.

3. Мини-холодильник.

4. Рабочий стол

5. Кондиционер

6. Видеонаблюдение 24 часа в сутки.

ПОКАЗАТЬ ВСЕ ОТЕЛИ SANDBOX Искать среди всех 190+ отелей SANDBOX

Счет 0.0 /5 Без рейтинга На основе 0 отзывы Рейтинг 0 Отлично 0 Очень хороший 0 В среднем 0 Бедные 0 Ужасный Отели Be Baan Paradise , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв. ОСТАВИТЬ ОТЗЫВ ДЛЯ Отели Be Baan Paradise СМОТРЕТЬ ВСЕ ОТЗЫВЫ Если бы вы были гостем в, то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.