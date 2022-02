โรงแรมอันดาคิรา - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the ข้อกำหนดการเข้าโควิดเพิ่มเติม, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your คำขอจอง sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

ห้อง All of the following packages include the required tests, and transport.

แขกของโรงแรมอันดาคีราตั้งอยู่ใจกลางแหล่งท่องเที่ยวของป่าตอง ใกล้กับทั้งชายหาดและแหล่งช้อปปิ้ง ห้างสรรพสินค้าจังซีลอน ลิขิตพลาซ่า และตลาดบ้านซาน อยู่ในระยะที่สามารถเดินได้จากที่นี่ บริเวณหาดป่าตองมีกีฬาทางน้ำ ร้านอาหาร และบาร์มากมาย คอมเพล็กซ์ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงการอนุรักษ์พลังงานและรวมถึงพื้นที่ภูมิทัศน์ หนึ่งวันภายใต้แสงแดดอาจทำให้เหน็ดเหนื่อยและเดย์สปาในสถานที่ให้บริการการบำบัดและการนวดที่ผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์แบบ โรงแรมอันดาคีราให้บริการทั้งครอบครัวและคู่รัก เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มองหาที่พักสไตล์อพาร์ตเมนต์พร้อมพื้นที่สะดวกสบาย

แสดงโรงแรมแซนด์บ็อกซ์ทั้งหมด ค้นหาจากโรงแรม SANDBOX ทั้งหมด 190 แห่ง