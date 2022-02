Роял Парадайз Отель и Спа - Phuket Sandbox Hotel

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Royal Paradise Hotel & Spa ставит своих гостей в центр событий, так как он находится в нескольких минутах от пляжа, ночных клубов и магазинов. Отель расположен в самом центре Патонга, всего в нескольких минутах ходьбы от Бангла-роуд, центра ночной жизни Патонга. Торговые центры Jungceylon и Robinson также находятся в нескольких минутах ходьбы от отеля, а пляж Патонг - менее чем в 10 минутах ходьбы. Центральное расположение отеля Royal Paradise делает его идеальным, удобным и доступным местом для тех, кто хочет в полной мере насладиться ночной жизнью Патонга. Royal Paradise расположен в обширном комплексе, из окон Paradise Wing и Royal Wing открываются бесценные виды на пляж Патонг и горизонт Пхукета. Royal Paradise Hotel & Spa идеально подходит для путешественников, которым нужны уникальные номера, центральное расположение и расслабляющая атмосфера.

Удобства / Особенности Balcony

Free wifi

Mini bar service

Room Service

Private safety box in bedroom

Connecting room available

Bathtub

Swimming Pool

Счет 4.4 /5 Очень хороший На основе 1 рассмотрение Рейтинг 0 Отлично 1 Очень хороший 0 В среднем 0 Бедные 0 Ужасный Nicholas Mowle Прибыл 10/07/2021 4.4 Deluxe Paradise Wing Положительные Хорошо организованный

Covids тестирование прошло быстро Отрицательные Никто Повторное открытие никогда не будет легким, но вы сделали это очень профессионально и с милой улыбкой. Отличная работа

