PHUKET TEST & GO

Роял Парадайз Отель и Спа - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
7.8
оценка с
6807
Обновление February 10, 2022
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БЫСТРЫЙ ОТВЕТ
1 REVIEW

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

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Номера

All of the following packages include the required tests, and transport.

Royal Paradise Hotel & Spa ставит своих гостей в центр событий, так как он находится в нескольких минутах от пляжа, ночных клубов и магазинов. Отель расположен в самом центре Патонга, всего в нескольких минутах ходьбы от Бангла-роуд, центра ночной жизни Патонга. Торговые центры Jungceylon и Robinson также находятся в нескольких минутах ходьбы от отеля, а пляж Патонг - менее чем в 10 минутах ходьбы. Центральное расположение отеля Royal Paradise делает его идеальным, удобным и доступным местом для тех, кто хочет в полной мере насладиться ночной жизнью Патонга. Royal Paradise расположен в обширном комплексе, из окон Paradise Wing и Royal Wing открываются бесценные виды на пляж Патонг и горизонт Пхукета. Royal Paradise Hotel & Spa идеально подходит для путешественников, которым нужны уникальные номера, центральное расположение и расслабляющая атмосфера.

Удобства / Особенности

  • Balcony
  • Free wifi
  • Mini bar service
  • Room Service
  • Private safety box in bedroom
  • Connecting room available
  • Bathtub
  • Swimming Pool
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Счет
4.4/5
Очень хороший
На основе 1 рассмотрение
Рейтинг
Отлично
0
Очень хороший
1
В среднем
0
Бедные
0
Ужасный
0
Если бы вы были гостем в Роял Парадайз Отель и Спа , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
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🇬🇧Nicholas Mowle

Проверено на 01/08/2021
Прибыл 10/07/2021
4.4 Deluxe Paradise Wing
Положительные     
  • Хорошо организованный
  • Covids тестирование прошло быстро
Отрицательные
  • Никто

Повторное открытие никогда не будет легким, но вы сделали это очень профессионально и с милой улыбкой. Отличная работа

Hotel Offer Brochure

Адрес / Карта

Rat-U-Thit 200 Pee Road Kathu Phuket 83150

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