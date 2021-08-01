Роял Парадайз Отель и Спа - Phuket Sandbox Hotel

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Royal Paradise Hotel & Spa ставит своих гостей в центр событий, так как он находится в нескольких минутах от пляжа, ночных клубов и магазинов. Отель расположен в самом центре Патонга, всего в нескольких минутах ходьбы от Бангла-роуд, центра ночной жизни Патонга. Торговые центры Jungceylon и Robinson также находятся в нескольких минутах ходьбы от отеля, а пляж Патонг - менее чем в 10 минутах ходьбы. Центральное расположение отеля Royal Paradise делает его идеальным, удобным и доступным местом для тех, кто хочет в полной мере насладиться ночной жизнью Патонга. Royal Paradise расположен в обширном комплексе, из окон Paradise Wing и Royal Wing открываются бесценные виды на пляж Патонг и горизонт Пхукета. Royal Paradise Hotel & Spa идеально подходит для путешественников, которым нужны уникальные номера, центральное расположение и расслабляющая атмосфера.