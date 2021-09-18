PHUKET TEST & GO

Анантара Лаян Пхукет Резорт - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
9.1
оценка с
490
Обновление February 9, 2022
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1 REVIEW

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

Запросы на бронирование предоставляют вам прямой контакт с Анантара Лаян Пхукет Резорт в приоритетном порядке, и Анантара Лаян Пхукет Резорт будет получать оплату напрямую от вас.

Уединение на райском острове, где пышный склон холма выходит на песчаный пляж. Спрячьтесь в роскошных виллах с бассейном для двоих или в просторных резиденциях для семей.

В Anantara Layan Phuket Resort мы приглашаем вас пообщаться или расслабиться в одном из лучших роскошных отелей Пхукета. Праздник в часовне на скале с видом на океан. Овладейте искусством тайского бокса. Запишитесь на лечебный массаж в спа-салоне Anantara Spa. Всего в 20 минутах езды от международного аэропорта Пхукета, вы всегда можете заказать экскурсии по знаменитым достопримечательностям Андаманского архипелага.

Удобства / Особенности

  • Частный бассейн *
  • Аудиосистема Bose *
  • Спутниковое и Apple TV со светодиодным экраном
  • IDD телефон с голосовой почтой
  • Гардероб
  • Халаты, тапочки и фен.
  • Бар на вилле, винный погреб, кофемашина Nespresso и принадлежности для чая.
  • Высокоскоростной доступ в Интернет
  • Коврик для йоги *
  • Сейф на вилле
  • Письменный стол
  • Меню подушек
  • Кушетка в помещении *
  • Роскошные туалетные принадлежности
  • Терраса из твердых пород дерева с просторным местом для отдыха
  • Тропический душ в помещении, душ на открытом воздухе или большая ванна
  • Роскошные туалетные принадлежности
  • Бесплатная питьевая вода
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Счет
5.0/5
Отлично
На основе 1 рассмотрение
Рейтинг
Отлично
1
Очень хороший
0
В среднем
0
Бедные
0
Ужасный
0
Если бы вы были гостем в Анантара Лаян Пхукет Резорт , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
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🇦🇹Alexander Erhard

Проверено на 18/09/2021
Прибыл 10/09/2021
5.0 Deluxe Pool Villa
Положительные     
  • Pros: Everything! Room, private pool, service, food, breakfast, view, beach, tides, the passion of the staff, and NO mosquitoes.
Отрицательные
  • The beach bar was closed unfortunately…
  • A lot of broken glass pieces and plastic waste on the hotel beach due to the monsoon, so be careful especially for your small children.

We loved the extra water bottles of water in the room very much, because we needed for the baby milk.

Изображения меню еды

Адрес / Карта

168 Moo 6, Layan Beach Soi 4 Cherngtalay, Layan, Phuket, Thailand, 83110

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