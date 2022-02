Please remember that you must meet all the 추가 covid 입국 요건, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your 예약 요청 sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

예약 요청에 넣을 직접 접촉 와 아난 타라 라얀 푸켓 리조트 우선 순위 정 방식으로, 그리고 아난 타라 라얀 푸켓 리조트 당신의 것입니다 직접 수집 지불.

무성한 산허리가 가루로 뒤덮인 해변을 내려다 보는 파라다이스 섬으로 후퇴하십시오. 2 인용 럭셔리 풀 빌라 또는 가족 용 대형 레지던스에 숨어 있습니다. 아난 타라 라얀 푸켓 리조트에서 푸켓 최고의 럭셔리 호텔 중 한 곳에서 휴식을 취하거나 휴식을 취해보십시오. 바다가 내려다 보이는 절벽 옆 예배당에서 잔치를 즐겨보세요. 무에타이의 예술을 마스터하십시오. Anantara Spa에서 치유 마사지를 받으십시오. 푸켓 국제 공항에서 단 20 분 거리에 안다만의 유명한 명소로의 여행을 쉽게 이용할 수 있습니다.

어메니티 / 특징 개인 수영장 *

보스 사운드 시스템 *

LED 스크린이있는 위성 및 Apple TV

음성 메일 기능이있는 IDD 전화

옷장

목욕 가운, 슬리퍼 및 헤어 드라이어

빌라 내 바, 와인 저장고, 네스프레소 머신 및 차 시설

고속 인터넷 접속

요가 매트 *

빌라 내 금고

책상

베개 메뉴

실내 데이 베드 *

고급 욕실 용품

휴식을위한 충분한 공간이있는 나무 테라스

실내 레인 샤워기, 실외 샤워기 또는 대형 욕조

고급 욕실 용품

무료 식수

모든 샌드 박스 호텔보기 190 개 이상의 SANDBOX 호텔 검색

점수 5.0 /5 우수한 기반 1 리뷰 평가 1 우수한 0 아주 좋아 0 평균 0 가난한 0 무서운 아난 타라 라얀 푸켓 리조트 의 게스트라면 호텔과 저희 시청자 분들께서 자세한 리뷰를 남겨 주시면 대단히 감사하겠습니다. 리뷰를 남겨주세요 아난 타라 라얀 푸켓 리조트 모든 리뷰보기 의 게스트라면 호텔과 저희 시청자 분들께서 자세한 리뷰를 남겨 주시면 대단히 감사하겠습니다. 🇦🇹 Alexander Erhard 도착 10/09/2021 5.0 Deluxe Pool Villa 긍정적 Pros: Everything! Room, private pool, service, food, breakfast, view, beach, tides, the passion of the staff, and NO mosquitoes. 네거티브 The beach bar was closed unfortunately…

A lot of broken glass pieces and plastic waste on the hotel beach due to the monsoon, so be careful especially for your small children. We loved the extra water bottles of water in the room very much, because we needed for the baby milk.