พักผ่อนบนเกาะสวรรค์บนเนินเขาเขียวชอุ่มที่มองเห็นหาดทรายขาวละเอียด ซ่อนตัวอยู่ในพูลวิลล่าสุดหรูสำหรับสองท่านหรือบ้านพักที่กว้างขวางสำหรับครอบครัว ที่อนันตรา ลายัน ภูเก็ต รีสอร์ท เราขอเชิญคุณเข้าร่วมหรือผ่อนคลายที่โรงแรมหรูที่ดีที่สุดในภูเก็ต รับประทานอาหารที่โบสถ์ริมหน้าผาที่มองเห็นมหาสมุทร เชี่ยวชาญศิลปะมวยไทย ส่งเข้ารับการนวดบำบัดที่อนันตราสปา เพียง 20 นาทีจากสนามบินนานาชาติภูเก็ต มีบริการนำเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของอันดามัน

สิ่งอำนวยความสะดวก / คุณสมบัติ สระว่ายน้ำส่วนตัว*

ระบบเสียงบอส*

ดาวเทียมและ Apple TV พร้อมหน้าจอ LED

โทรศัพท์ทางไกลระหว่างประเทศพร้อมวอยซ์เมล

ตู้เสื้อผ้า

เสื้อคลุมอาบน้ำ รองเท้าแตะ และเครื่องเป่าผม

บาร์ในวิลล่า ห้องเก็บไวน์ เครื่องชงกาแฟ Nespresso และอุปกรณ์ชงชา

อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง

เสื่อโยคะ *

ตู้เซฟภายในวิลล่า

โต๊ะเขียนหนังสือ

เมนูหมอน

เตียงนอนเล่นในร่ม*

ของใช้ในห้องน้ำสุดหรู

เฉลียงไม้เนื้อแข็งพร้อมพื้นที่กว้างขวางสำหรับการพักผ่อน

ฝักบัวเรนชาวเวอร์ในร่ม ฝักบัวกลางแจ้ง หรืออ่างอาบน้ำขนาดใหญ่

ของใช้ในห้องน้ำสุดหรู

น้ำดื่มฟรี

🇦🇹 Alexander Erhard มาถึงเมื่อ 10/09/2021 5.0 Deluxe Pool Villa แง่บวก Pros: Everything! Room, private pool, service, food, breakfast, view, beach, tides, the passion of the staff, and NO mosquitoes. เชิงลบ The beach bar was closed unfortunately…

A lot of broken glass pieces and plastic waste on the hotel beach due to the monsoon, so be careful especially for your small children. We loved the extra water bottles of water in the room very much, because we needed for the baby milk.