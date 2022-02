Please remember that you must meet all the aanvullende covid-toelatingseisen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Trek je terug op een paradijselijk eiland waar een weelderige heuvel uitkijkt over het poederachtige strand. Verstop je in luxe villa's met zwembad voor twee of uitgestrekte residenties voor gezinnen. Bij Anantara Layan Phuket Resort nodigen wij u uit om deel te nemen of te ontspannen in een van de beste luxe hotels in Phuket. Feest in een kapel op een klif met uitzicht op de oceaan. Beheers de kunst van Muay Thai. Onderwerp je aan helende massages in Anantara Spa. Op slechts 20 minuten van de internationale luchthaven van Phuket zijn excursies naar de beroemde bezienswaardigheden van de Andaman direct beschikbaar.

Voorzieningen / functies Privé zwembad*

Bose geluidssysteem*

Satelliet en Apple TV met LED-scherm

IDD-telefoon met voicemail

Garderobe

Badjassen, slippers en haardroger

Bar in de villa, wijnkelder, Nespresso-apparaat en theefaciliteiten

Snelle internettoegang

Yogamat *

Kluis in de villa

Schrijftafel

Kussenmenu

Binnen ligbed*

Luxe badkamerbenodigdheden

Hardhouten terras met voldoende ruimte voor ontspanning

Binnenregendouche, buitendouche of extra groot bad

Gratis drinkwater

Score 5.0 /5 Uitstekend Gebaseerd op 1 recensie Beoordeling 1 Uitstekend 0 Zeer goed 0 Gemiddelde 0 Arm 0 Vreselijk Anantara Layan Phuket Resort , dan zouden het hotel en onze kijkers het zeer op prijs stellen als u een gedetailleerde recensie achterlaat. LAAT REVIEW ACHTER VOOR Anantara Layan Phuket Resort ZIE ALLE REVIEWS Als u te gast was bij, dan zouden het hotel en onze kijkers het zeer op prijs stellen als u een gedetailleerde recensie achterlaat. 🇦🇹 Alexander Erhard Aangekomen 10/09/2021 5.0 Deluxe Pool Villa Pluspunten Pros: Everything! Room, private pool, service, food, breakfast, view, beach, tides, the passion of the staff, and NO mosquitoes. Minpunten The beach bar was closed unfortunately…

A lot of broken glass pieces and plastic waste on the hotel beach due to the monsoon, so be careful especially for your small children. We loved the extra water bottles of water in the room very much, because we needed for the baby milk.