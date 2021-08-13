Чрезвычайно эффективные меры по борьбе с коронавирусом.

Превосходный персонал.

Сказочный завтрак и еда.

На курорте есть чем заняться.

Красивая лагуна и пляж.

Wi-Fi темпераментный.

В спортзале нет кондиционера.

У нас был фантастический опыт работы в песочнице, и, учитывая, что это были первые пару недель, Angsana попала в точку. Множество мер против COVID, очень чистый отель и внимательный персонал. Отличная еда и недалеко от местного города, если вы хотите покинуть курорт. Великолепный пляж и лагуна, где есть чем заняться как для пар, так и для семей. Настоятельно рекомендую.