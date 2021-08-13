PHUKET TEST & GO

Отель Angsana Laguna Phuket - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.5
оценка с
1658
Обновление February 22, 2022
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3 ОТЗЫВЫ

Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

This hotel in high demand right now which is why we advise making your запросы на бронирование sooner rather than later to ensure you can get the room/package you desire.

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Отель Angsana Laguna Phuket расположен рядом с живописным заливом Банг Тао, в самом популярном районе Пхукета. Гости находятся всего в 20 минутах езды от оживленного города Пхукет и международного аэропорта. Созданные для динамичных путешественников-космополитов, номера с ярким и стильным декором оснащены современной техникой. Благодаря непревзойденному доступу к изумрудной воде Андаманского моря, здесь есть водные виды спорта для активных отдыхающих, а также целый ряд собственных удобств, включая спа-салон и массажные процедуры для тех, кто хочет расслабиться. Гости оценят отличное соотношение цены и качества в этом ориентированном на обслуживание отеле.

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Счет
3.4/5
В среднем
На основе 3 отзывы
Рейтинг
Отлично
1
Очень хороший
1
В среднем
0
Бедные
0
Ужасный
1
Если бы вы были гостем в Отель Angsana Laguna Phuket , то отель и наши зрители были бы очень признательны, если бы вы оставили подробный отзыв.
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🇬🇧david shaw

Проверено на 13/08/2021
Прибыл 08/08/2021
1.3 One-bedroom Loft Suite
Положительные     
  • all catered for excellent service
Отрицательные
  • none

from the moment arrived everything was catered for great staff great service could not fault anythng at all i have styed at Angsana befroe and service never changes

🇬🇧Sebastian Lakes

Проверено на 02/08/2021
Прибыл 16/07/2021
4.8 Laguna Room
Положительные     
  • Чрезвычайно эффективные меры по борьбе с коронавирусом.
  • Превосходный персонал.
  • Сказочный завтрак и еда.
  • На курорте есть чем заняться.
  • Красивая лагуна и пляж.
Отрицательные
  • Wi-Fi темпераментный.
  • В спортзале нет кондиционера.

У нас был фантастический опыт работы в песочнице, и, учитывая, что это были первые пару недель, Angsana попала в точку. Множество мер против COVID, очень чистый отель и внимательный персонал. Отличная еда и недалеко от местного города, если вы хотите покинуть курорт. Великолепный пляж и лагуна, где есть чем заняться как для пар, так и для семей. Настоятельно рекомендую.

🇬🇧Russell Lemon

Проверено на 02/08/2021
Прибыл 02/07/2021
4.2 2-Bedroom Island Suite
Положительные     
  • Водный спорт в отеле! парусный спорт, стоячий и каноэ :)
  • Просторные комнаты
  • внимательный и дружелюбный персонал
  • недалеко от лодочной авеню
  • хороший доступ к пляжам для серфинга

Мне и моей семье очень понравился опыт Angsana ASQ! Остановился бы снова.

Адрес / Карта

10 Moo 4 , Srisoonthorn Road,, Bang Thao, Phuket, Thailand, 83110

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