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Отель Angsana Laguna Phuket расположен рядом с живописным заливом Банг Тао, в самом популярном районе Пхукета. Гости находятся всего в 20 минутах езды от оживленного города Пхукет и международного аэропорта. Созданные для динамичных путешественников-космополитов, номера с ярким и стильным декором оснащены современной техникой. Благодаря непревзойденному доступу к изумрудной воде Андаманского моря, здесь есть водные виды спорта для активных отдыхающих, а также целый ряд собственных удобств, включая спа-салон и массажные процедуры для тех, кто хочет расслабиться. Гости оценят отличное соотношение цены и качества в этом ориентированном на обслуживание отеле.
Счет
3.4/5
В среднем
На основе 3 отзывы
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1.3 One-bedroom Loft Suite
Положительные
Отрицательные
- all catered for excellent service
from the moment arrived everything was catered for great staff great service could not fault anythng at all i have styed at Angsana befroe and service never changes
4.8 Laguna Room
Положительные
Отрицательные
- Чрезвычайно эффективные меры по борьбе с коронавирусом.
- Превосходный персонал.
- Сказочный завтрак и еда.
- На курорте есть чем заняться.
- Красивая лагуна и пляж.
- Wi-Fi темпераментный.
- В спортзале нет кондиционера.
У нас был фантастический опыт работы в песочнице, и, учитывая, что это были первые пару недель, Angsana попала в точку. Множество мер против COVID, очень чистый отель и внимательный персонал. Отличная еда и недалеко от местного города, если вы хотите покинуть курорт. Великолепный пляж и лагуна, где есть чем заняться как для пар, так и для семей. Настоятельно рекомендую.
4.2 2-Bedroom Island Suite
Положительные
- Водный спорт в отеле! парусный спорт, стоячий и каноэ :)
- Просторные комнаты
- внимательный и дружелюбный персонал
- недалеко от лодочной авеню
- хороший доступ к пляжам для серфинга
Мне и моей семье очень понравился опыт Angsana ASQ! Остановился бы снова.
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