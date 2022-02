Please remember that you must meet all the 追加のcovidエントリー要件, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

緑豊かな丘の中腹から粉っぽいビーチを見下ろす島の楽園に戻りましょう。 2人用の豪華なプールヴィラや家族向けの広大な住居に隠れてください。 アナンタララヤンプーケットリゾートでは、プーケットで最高の高級ホテルの1つに参加したりくつろいだりすることをお勧めします。海を見下ろす崖の上のチャペルでごちそう。ムエタイの芸術をマスターする。アナンタラスパでのヒーリングマッサージにご参加ください。プーケット国際空港からわずか20分、アンダマンの有名な観光スポットへの小旅行がすぐに利用できます。

アメニティ/機能 プライベートプール*

ボーズサウンドシステム*

LEDスクリーン付き衛星およびAppleTV

ボイスメール付きIDD電話

ワードローブ

バスローブ、スリッパ、ヘアドライヤー

ヴィラ内のバー、ワインセラー、ネスプレッソマシン、ティー施設

高速インターネットアクセス

ヨガマット*

ヴィラ内金庫

ライティングデスク

枕メニュー

屋内デイベッド*

豪華なバスアメニティ

リラクゼーションに十分なスペースのある広葉樹テラス

屋内レインシャワー、屋外シャワーまたは特大のバスタブ

豪華なバスアメニティ

無料の飲料水

スコア 5.0 /5 優れた に基づく 1 レビュー 評価 1 優れた 0 とても良い 0 平均 0 貧しい 0 ひどい

🇦🇹 Alexander Erhard に到着しました 10/09/2021 5.0 Deluxe Pool Villa ポジティブ Pros: Everything! Room, private pool, service, food, breakfast, view, beach, tides, the passion of the staff, and NO mosquitoes. ネガ The beach bar was closed unfortunately…

A lot of broken glass pieces and plastic waste on the hotel beach due to the monsoon, so be careful especially for your small children. We loved the extra water bottles of water in the room very much, because we needed for the baby milk.

