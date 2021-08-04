PHUKET TEST & GO

Баньян Три Пхукет - Phuket Sandbox Hotel

Phuket
8.9
оценка с
1493
Обновление March 24, 2022
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1 REVIEW

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Предлагая поистине 5-звездочный сервис и удобства, этот отель неизменно занимает первое место в списке курортов в Азии и во всем мире. Являясь частью Laguna Phuket, первого интегрированного курорта в Азии, гости имеют доступ к пяти спа, свадебной часовне, 30 ресторанам и барам, полю для гольфа мирового класса и неограниченным семейным приключениям. Сам курорт предлагает шесть ресторанов, в том числе все, от отмеченной наградами тайской кухни до средиземноморской. И прежде чем вы вернетесь домой, было бы грехом не попробовать услуги широко известного спа, известного своими процедурами, основанными на традиционных азиатских лечебных средствах. Banyan Tree Phuket (сертифицированный SHA Plus), благодаря своему расположению и удобствам, которые заставят вас никогда не уезжать, обещает и обеспечивает отпуск на всю жизнь.

Удобства / Особенности

  • Лагуна Гольф
  • Баньян Три Спа
  • Открытый бассейн
  • Ужин на вилле
  • Бесплатные велосипеды
  • Banyan Tree Essentials (Галерея)
  • Фитнес-центр
  • Комната для переговоров
  • Бизнес центр
  • Клуб рейнджеров для детей
  • Обмен валюты
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Счет
5.0/5
Отлично
На основе 1 рассмотрение
Рейтинг
Отлично
1
Очень хороший
0
В среднем
0
Бедные
0
Ужасный
0
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🇺🇸Barbara Hennessy

Проверено на 04/08/2021
Прибыл 27/07/2021
5.0 Banyan Pool Villa
Положительные
  • Невероятная расслабляющая обстановка

Баньяновое дерево на Пхукете красивое. В отеле есть велосипеды, на которых можно покататься, и вам захочется осмотреть все здание. У нас был потрясающий массаж, мы делали покупки в магазине, ели в ресторанах (и много обслуживали номера). Персонал дружелюбный и отлично заботится о своих гостях. Мы всегда чувствовали себя избалованными и в безопасности. Океан находится через узкую улочку, и есть стулья, на которых можно полежать. Наши люди из обслуги были очень любезны; Персонал убирает ежедневно (или уважает, если у вас горит свет «Не беспокоить»), и они волшебным образом очищают бассейн каждый день. Я знаю, что мы остановимся в других баньяновых деревьях, основываясь на том, насколько замечательными были наши впечатления здесь.

Адрес / Карта

33 Moo 4 Srisoonthorn Road Cherngtalay, Bang Thao, Phuket, Thailand, 83110

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