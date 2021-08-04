Невероятная расслабляющая обстановка

Баньяновое дерево на Пхукете красивое. В отеле есть велосипеды, на которых можно покататься, и вам захочется осмотреть все здание. У нас был потрясающий массаж, мы делали покупки в магазине, ели в ресторанах (и много обслуживали номера). Персонал дружелюбный и отлично заботится о своих гостях. Мы всегда чувствовали себя избалованными и в безопасности. Океан находится через узкую улочку, и есть стулья, на которых можно полежать. Наши люди из обслуги были очень любезны; Персонал убирает ежедневно (или уважает, если у вас горит свет «Не беспокоить»), и они волшебным образом очищают бассейн каждый день. Я знаю, что мы остановимся в других баньяновых деревьях, основываясь на том, насколько замечательными были наши впечатления здесь.