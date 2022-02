Please remember that you must meet all the дополнительные требования для входа в covid, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Добро пожаловать в роскошь Пхукета, остановившись на одном из самых популярных пляжных направлений Таиланда. Открытый с 2004 года, Trisara Phuket Villas & Residences - это уютный курорт, который предлагает частные бассейны и непревзойденный вид на море из всех помещений. Этот отель, окруженный тропическими садами, расположен в нетронутой местности на северо-западном побережье острова. К услугам гостей потрясающие виллы, люксы и резиденции с бассейном. На территории отеля есть ресторан и бар, спа-салон и салон красоты, тренажерный зал и салон красоты, теннисные корты и библиотека. Всего в этом 5-звездочном курорте 39 вилл и люксов с бассейном, каждая из которых делает вас на шаг ближе к природе.

Удобства / Особенности Private Pool in every villa.

Panoramic sea-view from every villa.

A Michelin -star awarded Restaurant , PRU.

A Michelin - plate awarded Restaurant, Seafood Restaurant.

An awarded Jara Spa.

