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Добро пожаловать в роскошь Пхукета, остановившись на одном из самых популярных пляжных направлений Таиланда. Открытый с 2004 года, Trisara Phuket Villas & Residences - это уютный курорт, который предлагает частные бассейны и непревзойденный вид на море из всех помещений. Этот отель, окруженный тропическими садами, расположен в нетронутой местности на северо-западном побережье острова. К услугам гостей потрясающие виллы, люксы и резиденции с бассейном. На территории отеля есть ресторан и бар, спа-салон и салон красоты, тренажерный зал и салон красоты, теннисные корты и библиотека. Всего в этом 5-звездочном курорте 39 вилл и люксов с бассейном, каждая из которых делает вас на шаг ближе к природе.