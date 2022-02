Please remember that you must meet all the zusätzliche Covid-Zugangsvoraussetzungen, and this includes applying for a Thailand Pass to enter Thailand as well.

Ziehen Sie sich in ein Inselparadies zurück, wo üppige Hügel den pulvrigen Strand überblicken. Verstecken Sie sich in luxuriösen Poolvillen für zwei oder weitläufigen Residenzen für Familien. Im Anantara Layan Phuket Resort laden wir Sie ein, sich in einem der besten Luxushotels in Phuket zu engagieren oder zu entspannen. Schlemmen Sie in einer Kapelle an einer Klippe mit Blick auf den Ozean. Meistern Sie die Kunst des Muay Thai. Lassen Sie sich im Anantara Spa mit heilenden Massagen verwöhnen. Nur 20 Minuten vom internationalen Flughafen Phuket entfernt sind Ausflüge zu den berühmten Sehenswürdigkeiten der Andamanen möglich.

Ausstattung / Ausstattung Privater Swimmingpool*

Bose-Soundsystem*

Satelliten- und Apple TV mit LED-Bildschirm

IDD-Telefon mit Voicemail

Kleiderschrank

Bademäntel, Hausschuhe und Haartrockner

Bar in der Villa, Weinkeller, Nespresso-Maschine und Teezubehör

Highspeed-Internetzugang

Yoga Matte *

Safe in der Villa

Schreibtisch

Kissen-Menü

Indoor-Tagesbett*

Luxuriöse Pflegeprodukte

Hartholzterrasse mit viel Platz zum Entspannen

Indoor-Regendusche, Outdoor-Dusche oder übergroße Badewanne

Luxuriöse Pflegeprodukte

Kostenloses Trinkwasser

Ergebnis 5.0 /5 Ausgezeichnet Beyogen auf 1 Rezension Bewertung 1 Ausgezeichnet 0 Sehr gut 0 Durchschnittlich 0 Arm 0 Schrecklich Anantara Layan Phuket Resort , würden sich das Hotel und unsere Zuschauer sehr freuen, wenn Sie eine ausführliche Bewertung abgeben würden. ÜBERPRÜFUNG FÜR Anantara Layan Phuket Resort SIEHE ALLE BEWERTUNGEN Wenn Sie ein Gast bei, würden sich das Hotel und unsere Zuschauer sehr freuen, wenn Sie eine ausführliche Bewertung abgeben würden. 🇦🇹 Alexander Erhard Angekommen um 10/09/2021 5.0 Deluxe Pool Villa Positiv Pros: Everything! Room, private pool, service, food, breakfast, view, beach, tides, the passion of the staff, and NO mosquitoes. Negative The beach bar was closed unfortunately…

A lot of broken glass pieces and plastic waste on the hotel beach due to the monsoon, so be careful especially for your small children. We loved the extra water bottles of water in the room very much, because we needed for the baby milk.